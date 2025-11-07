Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bonanova, Nectari y Parking Pizza
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: pescados, cocina catalana y platos mediterráneos
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina catalana, 'burgers' japonesas y caracoles
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Este clásico no ya de la zona alta sino de la ciudad (nació en 1964) tiene mucha historia. Se nota al entrar, con esa decoración de casino de pueblo modernista que te retrotae a épocas pasadas, a billares y a largas partidas de dominó. Cuenta, además, con una bonita terraza interior. Te sientes donde te sientes, probarás una cocina de mercado con un producto fresco que muchos señalan como de lo mejorcito de Barcelona. Los hermanos Herrero Salvador mantienen en forma el precioso restaurante que heredaron de sus padres, en una finca del siglo XIX. Pasean y vean, esto es Bonanova.
El chef Jordi Esteve ha ganado el Premio Nacional de Hostelería de España en la categoría de establecimiento comprometido con las personas con discapacidad y la sostenibilidad por adaptar su carta a las personas con autismo. Un reconocimiento que debe sumarse al gastronómico, pues su cocina contemporánea de raíces clásicas y producto sensacional siempre raya la excelencia en Nectari.
Hace nueve años, Barcelona no era una de las capitales mundiales de la pizza y había pocos sitios donde la oferta fuera tan buena como original. Pero llegó este bar de pizzas a la calle de Londres llamado Parking Pizza y lo petó; hoy en día cuenta con cinco establecimientos en la ciudad. Ahora estrena una que lleva ternera criada por Petramora y ahumada por Rooftop Smokehouse, con 'fior di latte', queso fontina, patata, cebolla, pecorino, yema de huevo y aceite cítrico de estragón.
