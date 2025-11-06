Sr. Antúnez: la coctelería a la que iba Miguel Bosé es ahora un bistró mediterráneo

Durante su última visita a Barcelona con motivo de un concierto de su gira de regreso, en verano de 2025, Miguel Bosé comió en Àbac, el restaurante con tres estrellas Michelin de Jordi Cruz. Pero en los años 80, acaso porque no era tan gurmet o porque prefería un buen trago y buen ambiente, el cantante se había dejado caer por Mrs. Brown, una coctelería del barrio de Gràcia a dos pasos de la Via Augusta y a tres de la Diagonal. Aquel local esquinero no solo lo pisó el intéprete de 'Amante bandido'; también pasaron por allí Lola Flores y Sara Montiel porque era un punto de encuentro de la farándula de la capital catalana.

Mrs. Brown, que había sido de las primeras coctelerías del barrio, dejó de existir hace unos 15 años, de modo que habría sido imposible para Bosé volver allí este verano. Tras su cierre, ocupó el local otro bar con poca fortuna y muchas quejas vecinales, y en 2013 se instaló Antúnez, que sí supo ganarse a la clientela con sus tapas. Su nombre, por cierto, se debía a que el establecimiento se ubica en el cruce de la calle de Neptú con la de Antúnez.

Pero los dos hermanos que lo regentaban estaban más pendientes de otros negocios que de este y decidieron traspasarlo a Grup Amicks (Casa Pepi, Piel de Gallina, V de Vermut, Culkin y Bar Pimentel), que lideran Martín Pimentel y José Antonio González. Este verano, mientras Bosé cantaba en el Palau Sant Jordi, se concretó el relevo. Y tras un mes para pintarlo, cambiar mobiliario e iluminación, restaurar maderas, nació Sr. Antúnez, cuyo nombre rinde un doble homenaje al pasado: a Mrs. Brown y a Antúnez.

El homenaje al pasado: tortillas, bravas, 'steak tartar' y cócteles

¿Es lo mismo Antúnez que Sr. Antúnez? No. Aunque haya guiños al apartado de tortillas que tanto triunfaban en la anterior etapa y tanto gustaban a Pimentel (ahora puedes pedir las abiertas de cocochas de bacalao y de setas de temporada y torrezno, y en breve tendrán la de patatas con cebolla caramelizada y trufa rallada por encima), y a otros de los platillos estrella de entonces como las patatas bravas (aquí las sirven con 'kimchi' y 'allioli' de ajo negro) y el 'steak tartar' (se atreven con uno de vaca frisona con mantequilla 'noisette' de tuétano, 'mostarda' de nectarina y chile con pan de centeno). "Si no fuera porque los vendían antes no los habríamos ofrecido ahora", asegura el restaurador.

¿Se parecen en algo Mrs. Brown y Sr. Antúnez? Casi nada, aunque la razón de que ahora haya una carta de coctelería es por rendir tributo a aquel pasado. "Es una propuesta cercana y con base clásica, con tragos elaborados con muy buenos ingredientes, sean clásicos o de autor", comenta Pimentel, que destaca el Gin Basil, con albahaca ("muy gastronómico porque acompaña bien las comidas", apunta), el Winekiri (vino blanco, un toque de ron y estragón), el Miso Espresso Martini (con un caramelo de 'miso')...

El resultado es un "bistró mediterráneo, de barrio, hecho para que los vecinos se sientan cómodos y puedan hacer un 'afterwork' porque la oferta resulta apetecible". El ambiente es animado y los platos que salen de la cocina (dentro de poco habrá medias raciones) resultan populares pero siempre con un toque propio para intentar elevar el nivel: ensaladilla rusa de gambas, bikini de sobrasada con queso Mahón y huevo de codorniz, 'mousse' de hígado de pato con panceta ibérica y verduras encurtidas, puerro confitado con vinagreta de estragón y sabayón de queso Comté, solomillo de vaca frisona al café de París, torrija con helado de nata y frutos rojos de Paralelo Gelato, milhojas de nata infusionada con hoja de higuera, higos y 'lemon curd'... Para beber, además de los cócteles, vinos naturales y de mínima intervención, muchos de ellos a copas.

Si Bosé vuelve a Barcelona y descubre Sr. Antúnez, que a nadie extrañe que le dé por cantar 'Te amaré'.