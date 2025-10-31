La Plata celebra sus 80 años dando pescadito frito y bebida gratis

La Plata cumple 80 años este viernes 31 de octubre. Y para celebrarlo, sus dueños se han liado la manta a la cabeza y han preparado un vermut popular gratuito este sábado 1 de noviembre de 13.30 a 15.00 horas frente al local de la calle de la Mercè, 28, en el Gòtic.

"Para honrar la memoria de mi abuelo [Pepito Marjanet], que fundó con mi abuela [Quimeta Planas] La Plata, qué mejor manera de dar pescadito frito y bebida gratis a quien pase por aquí este sábado", comenta Roger Pascual, representante de la tercera generación de la familia que lleva este negocio que abrió en 1945. "Mi abuelo decía 'quan més donc, més tinc'. Era su lema", recuerda.

"Queremos ser agradecidos con los clientes"

Y con ese afán de dar más a los demás, la celebración ha pasado del viernes, día oficial del aniversario, al sábado para que pueda acudir más gente a la fiesta. "Queremos ser agradecidos con los clientes porque sin ellos no habríamos llegado a los 80 años. Gracias a ellos, el sueño de mis abuelos sigue vivo y el bar se mantiene en tan buena forma".

Pepito y Quimeta abrían cada día de 6.00 a 23.00 horas, no hacían vacaciones y vivían en el altillo de un metro y medio de altura que había encima de la cocina de La Plata. Eran otros tiempos, sin duda. Pero no ha cambiado esa carta mínima, con solo cuatro platillos a precios populares, entre 2,5 y 7 euros: ensalada de tomate, cebolla y olivas, pescadito frito, y montaditos de pan con tomate y anchoa y pan con tomate con butifarra. "Este es la 'novedad' de la carta -bromea Pascual-, ya que fue el último en incorporarse hace unos 40 años". Para brindar, vino de barril servido en porrón.