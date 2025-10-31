Barcelona perderá otra estrella Michelin: cierra Teatro Kitchen Bar

Después del cierre de Oria, Barcelona perderá otra estrella Michelin porque el restaurante Teatro Kitchen Bar echará el cierre. Orobianco, grupo gastronómico con sede en Calpe que cuenta con un establecimiento homónimo consagrado a la alta cocina italiana (luce un entorchado de la guía gastronómica), había comprado el negocio a principios de este año al empresario Manuel Lao y no seguirá con la actual propuesta gastronómica, basada en tapas creativas. De hecho, ha puesto fecha a su adiós: el 21 de diciembre.

En su lugar, tras una reforma integral, aparecerá un nuevo concepto bajo la batuta de Paolo Casagrande, chef de Lasarte, con tres estrellas Michelin y director gastronómico del grupo Orobianco. Se trata de un encargo de la rusa Inna Skriabina, CEO del grupo, que Casagrande quiere traducir en "propuestas desenfadadas pero elegantes, que dialogan entre el Mediterráneo y otras cocinas del mundo sin olvidar nuestras raíces".

No solo habrá un menú degustación, sino que se podrá elegir de la carta en un espacio luminoso y cálido diseñado por Estudio Astet, reconocido por su trabajo con chefs de prestigio como Dani García, entre otros.

Oliver Peña, chef de Teatro Kitchen Bar que logró la estrella Michelin en 2024 tras la etapa del desaparecido Tickets de Albert Adrià y los hermanos Iglesias, no estará en el nuevo proyecto y abrirá un restaurante en el Eixample a principios del año que viene mientras asesora, como viene haciendo en los últimos mese, a Can Bo (en el Grand Hotel Central).

El adiós de Oria

No será la de Teatro la única estrella que perderá Barcelona este año. Una reforma del Hotel Monument ha obligado al cierre del restaurante Oria y, de rebote, la pérdida del entorchado que ostenta este comedor, que regentaba en el día a día el chef Xabi Goikoetxea a las órdenes de Martín Berasategui. La propiedad del Monument quiere celebrar los 10 años del establecimiento de cinco estrellas con la planta baja renovada a fondo. En primavera del 2026 volverá a haber allí un restaurante pero con otro nombre y otro concepto gastronómico que también estará concebido por Berasategui.