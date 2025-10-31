Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fish Bar, Els 4 Gats y Casa Bela

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

La dorada curada de Fish Bar.

La dorada curada de Fish Bar. / Zowy Voeten

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Fish Bar

Fish Bar

Hace una década que los hermanos Mani y Majid Alam presentaron un clásico británico en versión gurmet. En el número 240 calle de Balmes, donde en el 2016 abrieron el segundo The Fish & Chips Shop, han lanzado este nuevo proyecto. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque es también un cambio de idea, o un avance. «Después de diez años haciendo 'fish & chips' queremos ir más allá», dice Mani. Inspirados en el Kødbyens Fiskebar de Copenhague, amplían el catálogo marino. Esto es lo que se puede probar en Fish Bar.

Tres bocados de Fish Bar.

Tres bocados de Fish Bar. / Zowy Voeten

Els 4 Gats

Els 4 Gats

El restaurante modernista del Gòtic ha cambiado muchas cosas aunque parezca que sigue igual. Pero ahora todo es mejor: eleva el nivel de la carta, centrada en el recetario catalán, y se sacude el yugo del turismo. Así se bien se come en Els 4 Gats.

Espaldita de cabrito del restaurante Els 4 Gats.

Espaldita de cabrito del restaurante Els 4 Gats. / Zowy Voeten

Casa Bela

Casa Bela

Fernando Belasateguín, 16 veces número 1 del mundo de pádel ha montado un restaurante en el Bela Padel Center de la Zona Franca junto con Jordi Coloma, quinta generación de la familia propietaria, entre otros negocios, de El Merendero de la Mari, para servir platos mediterráneos. Esto es lo que hemos probado en Casa Bela.

El exnúmero uno del pádel mundial Fernando Belasteguín y el restaurador Jordi Coloma, en el comedor de Casa Bela, en el Bela Padel Center.

El exnúmero uno del pádel mundial Fernando Belasteguín y el restaurador Jordi Coloma, en el comedor de Casa Bela, en el Bela Padel Center. / Jordi Otix

