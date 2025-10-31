Menú del día: Bar Sarrià 82, no son 125 años de existencia pero lo parece

De toda la vida (es decir, desde que tengo uso de razón, en mi caso), he pasado por una cosa u otra delante de este lugar. Siempre he pensado que es el típico local que habrá vivido mejores tiempos y en algún momento (hace mucho) lo di por prácticamente finiquitado por diversos motivos, como el cambio radical que ha sufrido esa zona en las últimas décadas.

Bar Sarrià 82 Avenida de Sarrià, 129. Barcelona Tf: 93.204.96.18 Precio: 11,75 €

Pero, ¡oh sorpresa!, gracias a que uno de mis podcasts preferidos (ya retirado con honores), 'Tabac i Sobrassada', decidiese hacer el ágape previo a la grabación del programa en el Sarrià 82, pude constatar que, pese a que el RCD Espanyol desapareciese de delante del bar ya en 1997, este sigue homenajeando a esa sede del Mundial del 82 y del club de sus amores. Casualidad o no, en la semana en la que se celebra su 125º aniversario aquí ando escribiendo sobre este superviviente, que sigue ofreciendo menús del día a precios populares (¡11,75 €!) en una zona en la que es complicado que la clase trabajadora encuentre donde comer sin necesidad de hipotecarse.

La entrada de Bar Sarrià 82. / Alberto García Moyano

Tras unas cuantas visitas solo (que no en soledad) por menús varios, lo oportuno era convocar a alguien que hacía tiempo que no veía. Así que conté con Roberto, con quien ya visitamos el Can Matías de Vilassar de Mar por allá en diciembre de 2023. Allá me esperaba él, en la terraza, haciendo cola porque el lugar, aunque no cuente con un comedor grande, tiene casi siempre sus plazas ocupadas. Y eso en el 95,5% de las veces habla muy bien del lugar. Era cuestión de comprobarlo. O, mejor dicho, constatarlo.

No queramos esperar virguerías en un menú de 11,75 €, pero con el salero que gastan los dos jefes al cargo del garito se sabía que a las tres opciones de primero y a las cinco opciones de segundo le iban a sacar partido. No dudé ni medio segundo en ir a por las habas. Las ultimísimas de la temporada y, solamente por ello, había que darles una oportunidad. Ajustadas al precio del menú, sabrosas y tiernas. Lo dicho, partido más que bien sacado. A por más.

Las habas de Bar Sarrià 82. / Alberto García Moyano

La variedad de los segundos es algo especialmente a destacar. Además de opciones como el hígado a la plancha o incluso el atún, ese día se podía contar con un plato que no pido como segundo plato desde que, si no me equivoco, visitase a finales del año pasado el Bar Alfredo. Bien ajustado también a ese increíble precio del menú, las albóndigas a la jardinera eran suficientes, esponjosas y con abundante salsa casera. No le puedes pedir más a la cosa.

El pudin de Bar Sarrià 82. / Alberto García Moyano

Y como no era plan de irnos sin probar postre y optar por el café, ambos comensales, como con los segundos, nos inclinamos con el postre de aprovechamiento por excelencia: el pudin. Todo bien pensado en esta casa para que salgas recuperando energías tras la jornada de la mañana en el trabajo, sin agujerearte el bolsillo y encima con la satisfacción de que se come bien, y bien tratado además.

Todos esos atributos hacen que el Sarrià 82 siga siendo una referencia en el barrio, un necesario punto de encuentro y repostaje en una zona que lo requiere como el agua de mayo. No llevan 125 años pero no estaría de más si los consiguiese alcanzar.