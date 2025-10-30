Así fue la comida de Lady Gaga en Disfrutar

Mientras los fans de Lady Gaga hacían horas y horas de cola para ser los primeros en hacerse con el mejor sitio en el primero de sus conciertos, este miércoles, en el Palau Sant Jordi, la diva pasaba un buen rato comiendo en la Mesa Viva, el reservado del restaurante Disfrutar donde la creatividad gastronómica de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas alcanza el cielo pese a estar en el sótano del local.

Pocos sabían que la de Nueva York iba a presentarse en el restaurante este lunes 27 de octubre. El secretismo era casi absoluto. Casi. Porque entre el reducidísimo grupo de personas conocedoras de los planes de Lady Gaga se encontraban, precisamente, los chefs del establecimiento, considerado uno de los mejores del mundo y distinguido con tres estrellas Michelin.

Dua Lipa, repetidora

Los cocineros, probablemente porque han firmado un contrato de confidencialidad, no han soltado prenda sobre la visita. "Como siempre que nos preguntan por estos temas, mantenemos la discreción y por tanto no confirmamos ni desmentimos para mantener el derecho a la intimidad de nuestros clientes". Clientes, por cierto, entre los que se encuentran, por ejemplo, otra diva como Dua Lipa, que al menos ha visitado dos veces este templo gastronómico. Aun así, no es este un restaurante que frecuenten los famosos.

Los Castro, Xatruch y Casañas no se la encontraron por sorpresa. Al contrario. Este diario ha podido saber que el equipo de la cantante les comunicó previamente que la intérprete de 'Poker face' iba a comer allí. Así que se coordinaron con ellos para que tanto a nivel de seguridad como de confort todo fuera como la seda; y no solo para Lady Gaga y sus tres acompañantes sino también para el resto de comensales, ya que Disfrutar estaba abierto al público al tratarse de un lunes.

Entrada fugaz

Prepararon todos los detalles para que la estrella estuviera cómoda desde el momento en que apareciera por la puerta para que pudiera disfrutar de la experiencia al completo. Por tanto, debía estar todo organizado a la perfección entre ambos equipos para que su entrada fuera rápida, casi fugaz, una vez se bajara del vehículo que la iba a dejar frente a la puerta y cruzara los escasos metros de acera de la calle de Villarroel para meterse en el local. Así fue.

Ayudó a la discreción que ella vistió con un sobrio (dentro de lo que cabe para su habitual atrevimiento) vestido negro con falda de sirena de organza, pelo recogido y gafas de sol. Eso sí, no se resistió a lucir unos zapatos de plataforma a juego cuyos tacones eran puro vértigo.

Tras el recibimiento, todos para abajo, donde se dispusieron a dejarse llevar por los sentidos en ese espacio cuya mesa guarda 48 cajas, la mayoría de ellas con sorpresa. Tras la experiencia, que cuesta 440 euros sin bebidas (con maridaje asciende a 170 más), Lady Gaga regresó al hotel para digerir lo que había vivido y comido. No pudo comenzar con mejor sabor de boca, dos días después, la tanda de tres conciertos en el Sant Jordi.