Nectari, el primer restaurante de Catalunya que piensa en los autistas: tiene una carta de platos adaptada

Jordi Esteve es uno de los chefs con más conciencia social de Barcelona. El cocinero de Nectari, distinguido con sendos soles Repsol por su gastronomía y su sostenibilidad, no es muy dado a las apariciones mediáticas, acaso porque anda enfrascado en numerosas iniciativas a través de su establecimiento, que le han granjeado reconocimientos como los dos círculos verdes de la 360 Eat Guide (guía mundial de restaurantes sostenibles) y el certificado Biosphere Sustainable Lifestyle. La última: convertir su comedor en el primero de Catalunya que ofrece una carta adaptada a las personas autistas.

Una iniciativa que le ha valido el Premio Nacional de Hostelería de España en la categoría de empresa comprometida con las personas con discapacidad, que le entregarán el 4 de noviembre, y el segundo puesto en la final nacional del Torres Brandy Zero Challenge de 2025. Más que merecidas distinciones para un cocinero que desde hace años tiene la carta en braille para ciegos y siempre se apunta a las causas benéficas, como actualmente está haciendo con Restaurantes contra el Hambre, con la que recauda dinero, hasta el 15 de noviembre, para Acción contra el Hambre.

Inspirada en las cartas con fotos para turistas

El año pasado, Esteve acudió a una formación en la Cambra de Comerç de Barcelona sobre cómo atender a los autistas que impartía Alberto Gutiérrez, el presidente del Autism Friendly Club. Al cocinero le fascinó aquella clase hasta tal punto que se ofreció a adaptar su carta para las personas con autismo. Dicho y hecho. La entidad de Gutiérrez formó al equipo de Nectari ("te explican cómo actúan estas personas y cómo atenderlas") y crearon las páginas que describen, de manera muy gráfica, a través de simpáticos pictogramas, el menú degustación de la casa, compuesto por ocho pases y 'petit fours.

El 'bisque' de marisco con tartar de gamba y caviar y la carta adaptada a las personas con autismo del restaurante Nectari. / Ferran Imedio

De alguna manera, recuerda a las cartas de restaurantes para guiris con las fotos de la paella y otros platos, y de los asiáticos que facilitan las cosas a los clientes no iniciados en su gastronomía. "En realidad, se inspira en esta práctica -admite Gutiérrez-. Pensemos en el magnífico ejemplo que puso Jordi Esteve en su día: el tartar de atún, hace unos cuantos años, cuando no era conocido, lo habrías entendido mejor si lo hubieses visto en una foto. Para un autista, viene a ser lo mismo. En su caso, no saber qué van a comer les genera estrés. Por eso los pictogramas".

Dibujos con los ingredientes de cada plato

Los dibujos de esta carta inclusiva, que tiene un aspecto alegre, divertido y colorido, no solo son de los platos acabados; también de los pricipales ingredientes que forman parte de ellos. "De esta manera, si hay algún producto que no le gusta, lo señalan y se quita de la receta para que prueben el plato a su gusto", comenta Esteve.

La última página de la carta adaptada a las personas con autismo, a base de pictogramas, del restaurante Nectari. / Ferran Imedio

Al tratarse de un restaurante gastronómico, elaborar la carta para autistas supuso un "reto" para el equipo de Nectari. "Es que no servimos un simple pollo con patatas", resume el chef. Efectivamente, hay un 'foie' y anguila con 'gelée' de Oporto y su 'brioche', hay 'bisque' de marisco con tartar de gamba y caviar, hay ciervo con castañas y ravioli de plátano...

Unas 62.000 personas con autismo en Catalunya

"Al principio -recuerda Esteve- las familias de las personas con autismo no se lo creían, pensaba que era mentira". Pero cuando descubren la verdad, están "encantados". "Cuando vienen, les preguntamos si quieren sentarse en la sala o en el reservado, si prefieren que quitemos la música ambiente... Y al acabar, salen emocionados y agradecidos. Nos dicen que es el primer restaurante gastronómico donde puede disfrutar toda la familia".

En Catalunya hay unas 62.000 personas con autismo según las estimaciones del Autism Friendly Club, y todas con diferentes grados y tipos. Desde las que no hablan (aproximadamente un 30%) hasta las que tienen retraso en el aprendizaje, pasando por las que son consideradas genios (Bill Gates, Elon Musk, el campeón del mundo de MotoGP Jorge Martín, Beethoven, Mozart...). Sea com sea, según Gutiérrez, "perciben el mundo de manera diferente" y suelen tener "dificultades en las relaciones sociales". "La norma social marca que, si estás contento, tienes que aplaudir pero ellos pueden aletear o dar saltitos, y por detalles como estos ya no se les considera de este mundo. Pero no son extraterrestres".

En Madrid hay algo más de una veintena de restaurantes que han adaptado su carta a los autistas. En Barcelona no había ninguno hasta la entusiasta irrupción de Esteve, que gracias a sus contactos en el sector de la restauración ha ayudado a Gutiérrez a expandir su trabajo en la capital catalana. Han estado presentes en el reciente Mercat de Mercats y, a mediados de noviembre, todos los restaurantes del mercado de la Boqueria incorporarán estas prácticas y se unirán así a Nectari, el primero en la ciudad, Maymanta, Leña y La Font de Prades (en el Poble Espanyol).

Más allá de la gastronomía, el centro de atención e información T-mobilitat también se ha adaptado para atender a las personas con autismo. "Incluso hay notarios, clientes míos, que me han dicho que van a adaptarse también a los autistas", sonríe Esteve. Motivos más que suficientes para aplaudir, aletear o dar saltitos de alegría.