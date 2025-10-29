Marisquerías modernas de Barcelona: pescado y marisco como no imaginabas

Las marisquerías siempre habían sido esos restaurantes que no se saltaban el guion ni por error. Producto, producto y producto, sota, caballo y rey. Hasta que llegaron restauradores valientes que quisieron darle una vuelta de tuerca al concepto proponiendo platos trabajados y originales.

¿Ejemplos? Aquí te recomendamos unas cuantas marisquerías modernas de Barcelona donde descubrirás que el pescado y el marisco se puede disfrutar de mil maneras distintas.

Lluritu, marisquería de barrio a buen precio. / Instagram

Lluritu

Producto crudo, tibio, frío, a la plancha, a la brasa y apenas una fritura, técnicas y procedencias señaladas en la carta, escrita con bolígrafo azul. Nada de salsas. Pocos vinos. Y precios competitivos. Bienvenidos a Lluritu.

Las sardinas rellenas de picada de Bar Hermós. / Ferran Nadeu

Bar Hermós

Frente a La Pubilla, el Mercat de la Llibertat y, dentro, Alexis Peñalver, que también tiene Extra Bar, se hace cargo de una barra en la que solo sirve animales marinos. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, "producto al que aplicamos las bases de la cocina catalana". Así es Bar Hermós.

El carpacho de ventresca de atún de Rías Kru. / Manu Mitru

Rías Kru

Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru.

Batea

El equipo de Besta abre un segundo local, "una marisquería moderna", donde la costa de Catalunya se encuentra con la de Galicia. Situado en el Hotel Avenida Palace, tiene una entrada propia con columnas y un interior "al estilo de un bistró francés", explican los responsables, con papel pintado rosa y banco corrido con cojines aterciopelado del mismo color pálido. ¿Y para comer, qué hay? Pues te lo contamos en esta crónica de Batea.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Mundial Bar

Grup Confiteria ha reabierto el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. Así de bien ha regresado Mundial Bar.