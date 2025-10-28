¡Atención, gurmet!
O te das prisa o te lo perderás: los mejores menús y platos efímeros de Barcelona
Te recomendamos estas propuestas con fecha de caducidad. ¡Espabila!
El festival de la Foodie Black Week de Barcelona: descuentos de hasta el 30%, menús a precios rebajados, bebidas gratis...
Planazo para el fin de semana en Barcelona: bocatas gurmet, 'ramen' y platos gallegos
No es por darte prisa, pero si lees alguna de las recomendaciones que hay más abajo y te apetece probarlas, deberías espabilar porque son efímeras. Se trata de platos y menús que tienen fecha de caducidad y no habrá posibilidad de que se alarguen, así que ya tardas en ir.
Homenaje a las setas en Tendiez con el asesoramiento de David Andrés (Via Veneto)
El restaurante Tendiez, ubicado en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, rinde homenaje a las setas con una carta de otoño que estará disponible hasta el 2 de noviembre. El chef ejecutivo del establecimiento, José Sánchez, asesorado por David Andrés (chef de Via Veneto, una estrella Michelin), propone 'rovellons' de la Seu d'Urgell salteados con carpacho de pies de cerdo, praliné de piñones tostados, paletilla ibérica de bellota y 'frisée' fina; 'boletus edulis' con parmentier de patata, huevo y papada confitada; canelón de pasta fresca relleno de costilla de ternera Black Angus con bechamel de 'foie' y rebozuelos confitados; parpatana de atún al estilo fricandó con setas de San Jorge y trompetas de la muerte; 'magret' de pato acompañado de higos, castañas y 'boletus edulis' confitados; cigala de la Costa Brava envuelta en 'boletus edulis', con su consomé gelatinizado y un cremoso de yogur.
Jornadas gastronómicas dedicadas al 'rovelló' en Bar Muy Buenas
Hasta el 2 de noviembre, el Bar Muy Buenas está celebrando unas jornadas gastronómicas en las que el 'rovelló' (níscalo) es el gran protagonista. Sabores de otoño en cinco platos únicos que homenajean este tesoro de los bosques catalanes: desde los clásicos aderezados con ajo y perejil (y acompañados con panceta ibérica) y los que acompañan un fricandó casero hasta un canelón de asado con crema de 'rovellons', pasando por un arroz de montaña con butifarra e, incluso, un postre: compota de manzana al horno, helado de ratafía y tofe de 'rovellóns'.
Terraza Martínez crea un menú maridado con vinos de la bodega Numanthia
Terraza Martínez ofrece, hasta el 15 de noviembre, un menú a base de platos mediterráneos que se maridan con los vinos de Numanthia, una de las bodegas más emblemáticas de la DO Toro. El recorrido gastronómico arranca un ostra Fine du Galon d'or con ajoblanco y granizado de manzana y un 'tatin' de chalota y queso Tou del Lluçanès, que casan con la frescura y vivacidad del Termes Blanco 2023. A continuación, el canelón de pollo Pota Blava del Prat con cigala y el cochinillo asado con parmentier trufada y su jugo se combinan con el Numanthia 2020, la nueva añada de este tinto elaborado a partir de cepas de entre 70 y 100 años que destaca por su intensidad aromática de fruta negra, hierbas mediterráneas y notas balsámicas y por un paso en boca amplio y sedoso y un final largo y persistente. El menú culmina con un clásico de la casa, la tarta de queso tradicional, que encuentra un contrapunto en el Numanthia 2013. Cuesta 140 euros.
Bocadillos de autor y cócteles en Somni
La nueva propuesta gastronómica del Hotel The One Barcelona, The Sandwich Pop-Up, puede degustarse en la coctelería de Somni y combina una selección de bocadillos de autor con cócteles. Del 30 de octubre al 30 de noviembre de 17.00 a 1.00 horas, los tragos se podrán maridar con los bocadillos creados por el chef Miguel Muñoz.
La carta rinde homenaje a los productos y sus orígenes, con nombres que evocan lugares, personajes y anécdotas, en un juego de guiños culinarios. Así, el Eulàlia combina pan de montaña tostado con butifarra de níscalos y 'allioli' asado; el Margalida reinterpreta el clásico bikini con sobrasada, queso Mahón y miel de romero; el Pelayo viaja a Madrid con su pan 'bao' de tinta y calamares fritos; el Davide es una 'focaccia' al romero, mortadela, burrata y pesto de pistachos que te lleva a Italia... Hay opciones vegetarianas como el Greta (pan de semillas con hamburguesa de garbanzos, rúcula y mermelada de tomate) y dulces como el pan con chocolate con crujientes láminas de 'baguette', 'ganache' y perlas de aceite.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
- Acciona, ACS, Indra, Sapa y Navantia logran contratos de defensa en EEUU por 28.000 millones pese a la presión de Trump