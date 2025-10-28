O te das prisa o te lo perderás: los mejores menús y platos efímeros de Barcelona

No es por darte prisa, pero si lees alguna de las recomendaciones que hay más abajo y te apetece probarlas, deberías espabilar porque son efímeras. Se trata de platos y menús que tienen fecha de caducidad y no habrá posibilidad de que se alarguen, así que ya tardas en ir.

'Rovellons' salteados con carpacho de pies de cerdo, praliné de piñones tostados, paletilla ibérica de bellota y 'frisée' fina del restaurante Tendiez. / El Periódico

Homenaje a las setas en Tendiez con el asesoramiento de David Andrés (Via Veneto)

El restaurante Tendiez, ubicado en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, rinde homenaje a las setas con una carta de otoño que estará disponible hasta el 2 de noviembre. El chef ejecutivo del establecimiento, José Sánchez, asesorado por David Andrés (chef de Via Veneto, una estrella Michelin), propone 'rovellons' de la Seu d'Urgell salteados con carpacho de pies de cerdo, praliné de piñones tostados, paletilla ibérica de bellota y 'frisée' fina; 'boletus edulis' con parmentier de patata, huevo y papada confitada; canelón de pasta fresca relleno de costilla de ternera Black Angus con bechamel de 'foie' y rebozuelos confitados; parpatana de atún al estilo fricandó con setas de San Jorge y trompetas de la muerte; 'magret' de pato acompañado de higos, castañas y 'boletus edulis' confitados; cigala de la Costa Brava envuelta en 'boletus edulis', con su consomé gelatinizado y un cremoso de yogur.

Canelón de asado con crema de 'rovellons' de Bar Muy Buenas. / El Periódico

Jornadas gastronómicas dedicadas al 'rovelló' en Bar Muy Buenas

Hasta el 2 de noviembre, el Bar Muy Buenas está celebrando unas jornadas gastronómicas en las que el 'rovelló' (níscalo) es el gran protagonista. Sabores de otoño en cinco platos únicos que homenajean este tesoro de los bosques catalanes: desde los clásicos aderezados con ajo y perejil (y acompañados con panceta ibérica) y los que acompañan un fricandó casero hasta un canelón de asado con crema de 'rovellons', pasando por un arroz de montaña con butifarra e, incluso, un postre: compota de manzana al horno, helado de ratafía y tofe de 'rovellóns'.

El canelón de pollo Pota Blava de El Prat con cigala y el Numanthia 2020 del menú maridaje que propone Terraza Martínez con los vinos de la emblemática bodega de la DO Toro. / El Periódico

Terraza Martínez crea un menú maridado con vinos de la bodega Numanthia

Terraza Martínez ofrece, hasta el 15 de noviembre, un menú a base de platos mediterráneos que se maridan con los vinos de Numanthia, una de las bodegas más emblemáticas de la DO Toro. El recorrido gastronómico arranca un ostra Fine du Galon d'or con ajoblanco y granizado de manzana y un 'tatin' de chalota y queso Tou del Lluçanès, que casan con la frescura y vivacidad del Termes Blanco 2023. A continuación, el canelón de pollo Pota Blava del Prat con cigala y el cochinillo asado con parmentier trufada y su jugo se combinan con el Numanthia 2020, la nueva añada de este tinto elaborado a partir de cepas de entre 70 y 100 años que destaca por su intensidad aromática de fruta negra, hierbas mediterráneas y notas balsámicas y por un paso en boca amplio y sedoso y un final largo y persistente. El menú culmina con un clásico de la casa, la tarta de queso tradicional, que encuentra un contrapunto en el Numanthia 2013. Cuesta 140 euros.

El bocadillo Eulàlia (pan de montaña tostado con butifarra de níscalos y 'allioli' asado) de Somni, en el Hotel The One Barcelona. / El Periódico

Bocadillos de autor y cócteles en Somni

La nueva propuesta gastronómica del Hotel The One Barcelona, The Sandwich Pop-Up, puede degustarse en la coctelería de Somni y combina una selección de bocadillos de autor con cócteles. Del 30 de octubre al 30 de noviembre de 17.00 a 1.00 horas, los tragos se podrán maridar con los bocadillos creados por el chef Miguel Muñoz.

La carta rinde homenaje a los productos y sus orígenes, con nombres que evocan lugares, personajes y anécdotas, en un juego de guiños culinarios. Así, el Eulàlia combina pan de montaña tostado con butifarra de níscalos y 'allioli' asado; el Margalida reinterpreta el clásico bikini con sobrasada, queso Mahón y miel de romero; el Pelayo viaja a Madrid con su pan 'bao' de tinta y calamares fritos; el Davide es una 'focaccia' al romero, mortadela, burrata y pesto de pistachos que te lleva a Italia... Hay opciones vegetarianas como el Greta (pan de semillas con hamburguesa de garbanzos, rúcula y mermelada de tomate) y dulces como el pan con chocolate con crujientes láminas de 'baguette', 'ganache' y perlas de aceite.