El restaurante Ricard Camarena lanza una 'app' para disfrutar del menú después de haberlo probado

El restaurante Ricard Camarena (València), con dos estrellas Michelin y una estrella verde por su compromiso con la sostenibilidad, ha lanzado una innovadora herramienta digital que amplía la experiencia del comensal con información sobre los platos que ofrece y sus protagonistas. Se trata de una aplicación ('app') que permite a los clientes acceder desde su móvil, de forma sencilla y sin códigos QR, a contenido exclusivo sobre los platos, productos y filosofía del restaurante, informa el restaurante.

La solución ha sido desarrollada en colaboración con Vision Flow, una joven empresa valenciana especializada en experiencias digitales no invasivas. La tecnología de reconocimiento visual, una vez descargada la 'app', permite a los comensales acceder a vídeos, imágenes y textos que amplían el universo Camarena.

"Al servicio de la emoción, no de la distracción"

La mayoría de los contenidos están diseñados para consultarse tras la visita al restaurante, para no interferir en el ritmo natural del servicio, ni en la atención plena a la propuesta gastronómica. Una vez transcurrida la comida o cena, los comensales pueden revivir la experiencia accediendo a materiales donde se detalla, por ejemplo, el origen de las verduras, el porqué de muchas cosas, o el proceso creativo y la técnica de un plato.

"Creemos que la tecnología debe estar al servicio de la emoción, no de la distracción. Con esta 'app' buscamos contar todo lo que hay detrás de cada plato, sin romper la magia del momento en sala”, explica Ricard Camarena, cocinero y alma del proyecto.

Visibilizar el trabajo de pequeños productores

Además del acceso a contenido exclusivo, la aplicación permite fortalecer el vínculo emocional con el restaurante, visibilizar el trabajo de pequeños productores y reforzar los valores que definen su propuesta: temporalidad, sostenibilidad, sabor y respeto por el producto.

Vision Flow, la empresa emergente tecnológica detrás del desarrollo, ha trabajado estrechamente con el equipo del restaurante para crear una interfaz que se integre de forma natural, sin elementos disruptivos como códigos visibles o enlaces genéricos. "Nuestro objetivo era que la tecnología se integrara en la experiencia sin molestar, sin pedir nada al cliente, solo aportándole valor cuando él lo decida", explican desde Vision Flow. "No se trata de una 'app' para usar durante la comida, sino para seguir explorando una vez sales del restaurante", han añadido.

Para móviles iOS y Android

El acceso se realiza a través de la descarga de la 'app' que está disponible para móviles iOS y Android con diseño web adaptativo ('responsive') y contenidos que se actualizan periódicamente.

Esta iniciativa se enmarca en una visión más amplia de restaurante Ricard Camarena: incorporar la tecnología únicamente cuando mejora de forma clara la experiencia del cliente, sin alterar los valores fundamentales del restaurante, según las mismas fuentes.

La 'app' ya está operativa y disponible exclusivamente para los clientes de restaurante Ricard Camarena, ubicado en el espacio Bombas Gens Centre d'Arts Digitals de València, "reafirmando su compromiso con la innovación responsable, la comunicación transparente y la creación de experiencias memorables".