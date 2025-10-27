El Baix Llobregat está más cerca de lo que imaginas. Por eso vamos de vez en cuando a esta comarca vecina de Barcelona para gozar de los mejores platos. Da igual el municipio: Gavà, Castelldefels, Sant Boi, El Prat... Todos ellos están a tiro de piedra de la capital catalana y cuentan con muy buenas casas de comidas.

En esta selección te proponemos los mejores restaurantes del Baix Llobregat que merecen una visita. ¡A disfrutar!

Embarcadero El Hotel Playafels tiene hoy en día un restaurante que no existía en 1980, cuando apareció por ahí un Ferran Adrià con 17 años (fue el primer establecimiento en el que trabajó). Desde 2019, Embarcadero, que así se llama el espacio, propone una carta mediterránea, con acento marinero, sencilla, popular, bien elaborada y bien presentada que atrae a una clientela que llena la sala cada fin de semana en dos turnos al mediodía, además de la terraza y unas mesitas a pie de playa donde sirven platillos de vermuteo. Aquí te contamos qué se come en Embarcadero.

El arroz meloso de gamba roja del restaurante Embarcadero, en el Hotel Playafels (Castelldefels). / El Periódico

Solraig Este restaurante del paseo Marítim de Castelldefels prepara algunos de los mejores arroces de España, que han sido distinguidos en concursos nacionales. Y la verdad es que coincidimos con los jurados. Así de ricas están las paellas de Solraig.

Uno de los arroces de Solraig, protagonistas de la carta del restaurante de Castelldefels. / El Periódico

Viva El restaurante de El Prat de Llobregat llena, con sus platos desenfadados para compartir, un vacío gastronómico en esta ciudad vecina del Parc Agrari del Baix Llobregat, una de las mayores huertas de Europa. Así es la carta de Viva.

'Dumplings' de 'calçots' a la brasa y salsa romesco con salsa 'tentsuyu' del restaurante Viva. / Ferran Imedio

Catalina Este restaurante ocupa una finca con bosques de pinos frente al mar donde en su día reinaron Les Marines y el fallecido Pepe Tejero, que tuvo una estrella Michelin que pocos recuerdan. Ahora, Òscar Manresa ha prendido fuego a una parrilla y a platos con salero que prepara Andrés Conde. Estas son las creaciones más destacadas de Catalina.

El rodaballo, sobre la parrilla. / Pau Martí

Marimorena El restaurante de Albert Mendiola y Patricia Torres estrena dirección entre fábricas y suma al equipo al hijo, Ferran, al frente de los arroces. Son militantes de la proximidad, de Slow Food, del Parc Agrari del Baix Llobregat, y lo demuestran en cada elaboración de la carta. Así es Marimorena.

El 'trinxat' de alcachofa con papada. / Jordi Cotrina

Taberna Tibu-ron Lo que fue durante 20 años el restaurante vasco Txalaka, en la rotonda más concurrida de Playafels (paseo Marítimo, 240), se convirtió en 2020 en Taberna Tibur-ron, un espacio donde compartir tapas y platillos, y beber vinos a copas y cervezas de todo tipo en un ambiente desenfadado. Y el éxito ha sido tal que pocos sienten nostalgia por el anterior establecimiento. Razones tienen: patatas bravas, ensaladilla rusa, croquetas caseras de jamón, de chuletón o de chipirón, 'steak tartar' que preparan frente al cliente, arroces a la 'llauna' (los de carne marcan la diferencia, como el de secreto ibérico con torta del Casar), pescados de lonja, postres caseros...

Péndulo Era un establecimiento histórico de Castelldefels: restaurante y discoteca a pie de playa por el que pasaron miles y miles de personas para comer, cenar o bailar. Así fue desde que comenzó este siglo. Ahora es otra cosa, pero pretende hacer historia también: ya no es discoteca, sino un restaurante donde comer de maravilla y tomar cócteles hasta las tantas. Así de bien se come y se bebe en Péndulo.

Uno de los arroces de Péndulo, en la playa de Castelldefels. / El Periódico

Home Pizza La plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat coronó Home Pizza (doctor Marañón, 20) como el Mejor Restaurante de España 2022 por la excelencia de su oferta y su servicio a domicilio. Este local de Castelldefels logró el mayor número de votos por parte de los usuarios de la plataforma, que premiaron las pizzas artesanales que elaboran David Varela y Alejandro Moreno. Home Pizza suma ya tres galardones de Just Eat, ya que en 2019 y 2021 ganó el de Mejor Restaurante de Catalunya y este año, además de ser reconocido el mejor de España, también se ha alzado también con el de Mejor Restaurante de la zona Catalunya, Aragón y Baleares.

Gastro Garatxe En este restaurante de El Prat de Llobregat 'reparan' la alta cocina. Al frente de negocio andan Carlos Novo y Eric Ochoa, que en su primera ubicación cocinaban en un taller de L’Hospitalet. Ahora trabajan en una barra de tres brazos para una quincena de personas. Así Gastro Garatxe.