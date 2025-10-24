Crudeza exquisita
Estos 'steak tartar' te alegrarán el finde en Barcelona
En estos restaurantes sirven este plato que se ha puesto tan de moda
VÍDEO: Cómo preparar un 'steak tartar' perfecto
Los mejores restaurantes de carne de Barcelona
El 'steak tartar' es uno de los platos más omnipresentes en los restaurantes de Barcelona, ciudad que es más carnívora de lo que parece. La demanda por este plato a base de carne cruda gobernada por las emulsiones (y el toque picante) es imparable. Aquí tienes tres restaurantes de Barcelona que preparan unos 'steak tartar' de campanillas. Son estos.
Sintonia
Pablo Tomás y Julià Duque han convertido el picadillo de carne en un emblema, aunque hay que fijarse en los platos donde brilla la temporada. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Sintonia.
Suculent
No es poca cosa que un restaurante alcance los 13 años, y menos en una plaza tan complicada como la rambla del Raval. Pero ahí está Toni Romero y su equipo luchando cada día para ofrecer una de las mejores propuestas gastronómicas no solo del barrio sino de toda Barcelona. Esta casa de comidas siempre tiene platillos notables, que además de estar buenos, plantan en la cabeza la semilla del regreso. En este lugar hay ideas que hocican en el costumbrismo para alcanzar altura. Estratosférica en el caso del tartar con tuétano. Solo por él vale la pena ir a Suculent.
Público
Dicen que son un bar de vinos, pero su propuesta gastronómica es la de un restaurante con ambiciones gastronómicas indisimulables. Un espacio amplísimo y elegantísimo, una cocina de mercado muy trabajada y elaborada con muy buen producto (la mayoría de proximidad) y un catálogo vinícola que alcanza las 200 referencias (35 de ellas a copas) nacionales e internacionales, asequibles y carísimas, 'convencionales' y naturales, 'mainstream' y rarezas de coleccionista. Maravilloso su 'steak tartar' ahumado (ternera cortada a cuchillo, mostaza, yema curada y caviar de aceite de romero). Así es Público.
