El festival de la Foodie Black Week de Barcelona: descuentos de hasta el 30%, menús a precios rebajados, bebidas gratis...

La tercera edición de la Foodie Black Week Barcelona ya calienta motores: del lunes 27 de octubre al sábado 2 de noviembre, este evento pionero en Europa conocido como el Black Friday de la gastronomía cuenta con casi 200 establecimentos en la capital catalana y alrededores como Sant Cugat del Vallès, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Castelldefels que ofrecerán descuentos de hasta el 30%, menús a precios rebajados, bebidas gratis...

Serán siete días en que restaurantes, bares, coctelerías y hoteles ofrecerán menús especiales, promociones y propuestas únicas que no están disponibles en ningún otro momento del año. En la web de la Foodie Black Week Barcelona están las propuestas de cada local.

Méxigo, país invitado

La gastronomía de Puebla y Jalisco, que acogerán una Foodie Black Week a principios de verano de 2026, será protagonista en esta edición al formar parte de México, el país invitado de esta edición.

Como padrinos y embajadores de la Foodie Black Week Barcelona 2025 figuran los chefs Arnau París, Jordi Lloberol (Casa Güell) y Jordi Esteve (Nectari).

En definitiva, un festival para comer y beber bien al alcance de cualquier bolsillo.