Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Fry House y El Rinconcito del Espino

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

El conejo en escabeche de la Fonda Balmes.

El conejo en escabeche de la Fonda Balmes. / Jordi Otix

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Fonda Balmes

Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio en Fonda Balmes.

El 'gigot' de cordero con puré de patatas sobre el carro de trinchar de la Fonda Balmes.

El 'gigot' de cordero con puré de patatas sobre el carro de trinchar de la Fonda Balmes. / Jordi Otix

Fry House

Sergi Villaubí y Ken Umehara, conocido en redes como El Puto Ken, proponen 'burgers' que saben al país del sol naciente en Fry House.

Una hamburguesa japonesa de Fry House.

Una hamburguesa japonesa de Fry House. / Ricard Cugat

El Rinconcito del Espino

Este restaurante de la calle de Londres sirve cinco primeros, otros tantos segundos y postres caseros en su menú del día. Además, toca la brasa de maravilla y sus caracoles están buenísimos. Así se come en El Rinconcito del Espino.

La entraña hecha a la brasa con patatas fritas de El Rinconcito del Espino.

La entraña hecha a la brasa con patatas fritas de El Rinconcito del Espino. / Alberto García Moyano

