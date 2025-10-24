Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Fry House y El Rinconcito del Espino
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: bocatas gurmet, 'ramen' y platos gallegos
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina clásica pero moderna, platos coreanos y bocados árabes
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio en Fonda Balmes.
Sergi Villaubí y Ken Umehara, conocido en redes como El Puto Ken, proponen 'burgers' que saben al país del sol naciente en Fry House.
Este restaurante de la calle de Londres sirve cinco primeros, otros tantos segundos y postres caseros en su menú del día. Además, toca la brasa de maravilla y sus caracoles están buenísimos. Así se come en El Rinconcito del Espino.
