3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Fry House y El Rinconcito del Espino

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Fonda Balmes Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio en Fonda Balmes.

El 'gigot' de cordero con puré de patatas sobre el carro de trinchar de la Fonda Balmes. / Jordi Otix

Fry House Sergi Villaubí y Ken Umehara, conocido en redes como El Puto Ken, proponen 'burgers' que saben al país del sol naciente en Fry House.

Una hamburguesa japonesa de Fry House. / Ricard Cugat

El Rinconcito del Espino Este restaurante de la calle de Londres sirve cinco primeros, otros tantos segundos y postres caseros en su menú del día. Además, toca la brasa de maravilla y sus caracoles están buenísimos. Así se come en El Rinconcito del Espino.