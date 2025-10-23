Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Direcciones suculentas

Dos restaurantes de Palamós a tener muy en cuenta

Te proponemos un par de establecimientos que te harán disfrutar a lo grande

Los mejores restaurantes del Baix Empordà

Los mejores restaurantes de la provincia de Girona (sin contar la capital)

El Wellington de carrillera de ternera de Dvisi.

El Wellington de carrillera de ternera de Dvisi. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Palamós es conocida por su gamba pero también deberías tenerla en cuenta por lo bien que se come en sus restaurantes. Aquí te recomendamos estos dos que hemos visitado no hace mucho y que nos han encantado. ¡Buen provecho!

El Wellington de carrillera de ternera de Dvisi.

El Wellington de carrillera de ternera de Dvisi. / Pau Arenós

Dvisi (Palamós)

Jordi Simón y Laura Vicente han establecido en Palamós su restaurante acristalado, donde es posible encontrar versiones de platos clásicos que están de vicio. Así se come en Dvisi.

Noticias relacionadas y más

La 'royal' de pato del Empordà de La Cort del Mos.

La 'royal' de pato del Empordà de La Cort del Mos. / Pau Arenós

La Cort del Mos (Palamós)

Helena Termes y Jeffrey Ruiz defienden desde una callecita de Palamós la cocina ancestral reinterpretada con técnicas contemporáneas. Son chefs que buscan en recetarios medievales para construir los platos de hoy. La hemos probado en nuestra visita a La Cort del Mos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas