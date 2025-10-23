Direcciones suculentas
Dos restaurantes de Palamós a tener muy en cuenta
Te proponemos un par de establecimientos que te harán disfrutar a lo grande
Los mejores restaurantes del Baix Empordà
Los mejores restaurantes de la provincia de Girona (sin contar la capital)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Palamós es conocida por su gamba pero también deberías tenerla en cuenta por lo bien que se come en sus restaurantes. Aquí te recomendamos estos dos que hemos visitado no hace mucho y que nos han encantado. ¡Buen provecho!
Dvisi (Palamós)
Jordi Simón y Laura Vicente han establecido en Palamós su restaurante acristalado, donde es posible encontrar versiones de platos clásicos que están de vicio. Así se come en Dvisi.
La Cort del Mos (Palamós)
Helena Termes y Jeffrey Ruiz defienden desde una callecita de Palamós la cocina ancestral reinterpretada con técnicas contemporáneas. Son chefs que buscan en recetarios medievales para construir los platos de hoy. La hemos probado en nuestra visita a La Cort del Mos.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bajar las pensiones a toda costa
- La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: la carrera científica más ignorada en España
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra