Dos restaurantes de Palamós a tener muy en cuenta

Palamós es conocida por su gamba pero también deberías tenerla en cuenta por lo bien que se come en sus restaurantes. Aquí te recomendamos estos dos que hemos visitado no hace mucho y que nos han encantado. ¡Buen provecho!

El Wellington de carrillera de ternera de Dvisi. / Pau Arenós

Dvisi (Palamós)

Jordi Simón y Laura Vicente han establecido en Palamós su restaurante acristalado, donde es posible encontrar versiones de platos clásicos que están de vicio. Así se come en Dvisi.

La 'royal' de pato del Empordà de La Cort del Mos. / Pau Arenós

La Cort del Mos (Palamós)

Helena Termes y Jeffrey Ruiz defienden desde una callecita de Palamós la cocina ancestral reinterpretada con técnicas contemporáneas. Son chefs que buscan en recetarios medievales para construir los platos de hoy. La hemos probado en nuestra visita a La Cort del Mos.