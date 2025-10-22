Michelin quita protagonismo a las estrellas verdes

Extraña y sorprendente maniobra la de Michelin. ¿Frenazo? ¿Derrapaje? La casa de neumáticos ha decidido restar el protagonismo a las estrellas verdes, aquellas que señalaban las buenas prácticas medioambientales de los restaurantes galardonados. Poco ha durado su apuesta por dar visibilidad a quienes apostaban por la sostenibilidad: debutaron en la guía de 2022 y ahora ha desaparecido como filtro independiente en la web o aplicaciones.

Las prácticas que tenía en cuenta Michelin para otorgar la estrella verde, que se entregaba en las galas de presentación de la guía, son, por ejemplo, el máximo aprovechamiento de las materias primas, el apoyo a productores cercanos, el uso de energías renovables en sus instalaciones...

Más de 500 restaurantes en todo el mundo

Michelin las ha arrinconado aunque si se entra en la web de la firma francesa, aparecerán en la ficha de los más de 500 restaurantes que la lucen en todo el mundo. Porque esta decisión afecta a los establecimientos de todo el planeta. En España hay actualmente 49, una docena de los cuales fueron distinguidos en la guía de 2025. En la de 2026, que se presentará el 25 de noviembre en Málaga, habrá nuevas estrellas verdes, aunque los responsables de la publicación no han especificado si los chefs distinguidos subirán al escenario a recogerla como se había hecho hasta ahora.

Michelin subraya que "no han desaparecido" y que "siguen siendo parte integral de la guía". Pero la realidad es que ha habido cambios en la web de la marca y con motivo de la transformación ya no se pueden buscar restaurantes a partir de las estrellas verdes. No se sabe si una de las razones es que los motores de búsqueda a través de este reconocimiento no acaban de ser muy demandados.

"Una distinción editorial"

Para justificar la decisión de restarle protagonismo, la firma francesa defiende que no es una certificación como pueden ser las estrellas rojas, las de toda la vida, sino una "distinción editorial" porque, a diferencia de estas, no siguen los estrictos criterios estandarizados que usan los inspectores para conceder las gastronómicas. Por tanto, con esta "evolución" han decidido que las verdes aparezcan visibles en las páginas de los restaurantes reconocidos, "especialmente en las citas de los chefs y en artículos editoriales".

Eso significa que si ahora clicas, por ejemplo, en la entrada L'Antic Molí (Ulldecona) en la guía Michelin, aparecerá una breve ficha con sus datos, un texto explicando qué se come en el restaurante y, al final, un recuadro con el fondo verde en el que se puede leer la frase de su chef, Vicent Guimerà: "Defendemos la filosofía Slow Food, esa cocina de proximidad que apuesta por los productos ecológicos y está estrechamente comprometida tanto con el territorio como con los productores de "les terres de l'Ebre", reduciendo las emisiones y los gastos a los payeses". Cierra el texto una estrella verde de trazo minimalista.

Este giro imprevisto recuerda al que realizó tiempo atrás cuando señalaba a aquellos restaurantes que eran candidatos a lograr una estrella Michelin. Duró poco la iniciativa, acaso porque fueron pocos los que acabaron consiguiéndola y muchos los que fracasaron en el intento, quedando, en cierto modo, señalados.