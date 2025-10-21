Mucho sabor
3 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático
La cocina de Corea del Sur es de las menos conocidas entre las asiáticas. La china, la japonesa y la tailandesa, por ejemplo, tienen platos más populares para el comensal a este lado del planeta. Pero eso no significa que su gastronomía sea menos interesante. Estos restaurantes coreanos de Barcelona lo demuestran.
Gyojasang Korean Kitchen & Bar
Mya Kim dejó su trabajo en un colegio de Busan, en Corea del Sur, para convertirse en cocinera en Barcelona porque se enamoró de la capital catalana cuando vino a estudiar castellano. Ahora sirve platos típicos de su país, muchos de ellos pasados por la barbacoa, en dos nuevos establecimientos homónimos llamados Gyojasang Korean Kitchen & Bar.
San Kil
Kiwon Kim, hijo de los fundadores del actual decano de los establecimientos que sirven platos del país asiático, propone platos tradicionales adaptados al gusto local. Tras pasar por cocinas como las de Àbac, Calima, Disfrutar, Mediamanga, Mont Bar, Azurmendi..., está más que preparado para coger las riendas de toda una institución como San Kil.
Yalujiang
Buen 'kimchi' (col fermentada), bien salseado el 'jajangmyeon' (fideos y pasta de soja), rico el 'bibimbap' (huevo, vegetales, arroz) y asombrosa la tortilla coreana. Intentamos comunicarnos con el camarero sin éxito. Al salir la cocinera para retirar platos, preguntamos por el relleno de los huevos y la respuesta nos dejó perplejos: "No sé. Es una harina que viene de Corea". Esta fue nuestra experiencia en Yalujiang.
