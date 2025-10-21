3 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

La cocina de Corea del Sur es de las menos conocidas entre las asiáticas. La china, la japonesa y la tailandesa, por ejemplo, tienen platos más populares para el comensal a este lado del planeta. Pero eso no significa que su gastronomía sea menos interesante. Estos restaurantes coreanos de Barcelona lo demuestran.

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

Gyojasang Korean Kitchen & Bar

Mya Kim dejó su trabajo en un colegio de Busan, en Corea del Sur, para convertirse en cocinera en Barcelona porque se enamoró de la capital catalana cuando vino a estudiar castellano. Ahora sirve platos típicos de su país, muchos de ellos pasados por la barbacoa, en dos nuevos establecimientos homónimos llamados Gyojasang Korean Kitchen & Bar.

'Japche' del restaurante San Kil: fideos hechos con fécula de boniato hervidos y salteados con soja, sésamo, verduras, setas y carne de ternera marinada. / Ferran Imedio

San Kil

Kiwon Kim, hijo de los fundadores del actual decano de los establecimientos que sirven platos del país asiático, propone platos tradicionales adaptados al gusto local. Tras pasar por cocinas como las de Àbac, Calima, Disfrutar, Mediamanga, Mont Bar, Azurmendi..., está más que preparado para coger las riendas de toda una institución como San Kil.

Yalujiang

Buen 'kimchi' (col fermentada), bien salseado el 'jajangmyeon' (fideos y pasta de soja), rico el 'bibimbap' (huevo, vegetales, arroz) y asombrosa la tortilla coreana. Intentamos comunicarnos con el camarero sin éxito. Al salir la cocinera para retirar platos, preguntamos por el relleno de los huevos y la respuesta nos dejó perplejos: "No sé. Es una harina que viene de Corea". Esta fue nuestra experiencia en Yalujiang.