El restaurante neoyorquino de alta cocina que deja elegir el precio al cliente: 15 o 125 dólares

En Nueva York hay un nuevo restaurante que cree que la alta cocina es un derecho universal y deja al cliente elegir si quiere pagar 15, 45 o 125 dólares por un menú degustación de entre siete y nueve platos que incluye delicias como yema de huevo curada o 'cassoulet' de cordero. El lema de Community Kitchen es: "El acceso a una buena alimentación es un derecho universal".

"Para mí, la buena comida significa comida cultivada por agricultores que se preocupan por lo que hacen, traída por trabajadores tratados con dignidad y respeto, bien pagados, cocinada de maravilla y servida para que todos puedan pagarla", explica a EFE Mark Bittman, el fundador de este proyecto.

En el menú de esta semana hay: manzana silvestre al horno con sal; té de tomate; ensalada con 'shishitos' y boquerones españoles; pan con mantequilla; yema de huevo curada, con brotes de guisantes y rábanos; col con avellanas y chalotas; zanahorias con yogur y mostaza; 'cassoulet' de cordero; y pastel de ciruelas.

"No tienes que elegir qué es lo que quieres del menú, te vamos a ir trayendo todos los platos poco a poco", le explica un camarero a una clienta que venía por primera vez por recomendación de una amiga. Aparte de apetito, es necesario venir sin prisa, pues la degustación del "menú por tiempos" toma una media de una hora y media.

La idea de abrir de manera permanente

Bittman, que escribió una columna sobre gastronomía en 'New York Times' durante más de una década, dice que por ahora este restaurante fue concebido como un "proyecto piloto" de tres meses que durará hasta diciembre y que luego la idea es abrir un restaurante permanente en Nueva York.

"Suelo bromear con que a diferencia de la mayoría de los restaurantes, nosotros perderemos dinero intencionadamente, mientras que la mayoría lo pierde sin proponérselo. Esto es un experimento. Es un proyecto de investigación. Es un proyecto social. A simple vista parece un restaurante, pero no es un restaurante normal", explica Bittman.

15 dólares, lo que cuesta una ensalada en la Gran Manzana

El precio de 15 dólares -que es lo que en la Gran Manzana cuesta una simple ensalada- es "para quien lo necesite", el de 45 dólares cubre el costo total de la comida y el de 125 dólares -que se acerca más al precio de un menú degustación en la Gran Manzana- "ayuda a mantener la misión" y es "una excelente manera de contribuir a la comunidad", según indica la web de Community Kitchen.

El restaurante está situado en el barrio de Alphabet City, en el Lower East Side de Manhattan, y a pocos metros de unos bloques de viviendas de protección oficial. Maya Vilaplana, directora de difusión del restaurante, creció en este barrio y afirma que este proyecto es factible gracias a las donaciones. "Son las que permiten proveer comida de esta calidad sin tener que cobrar los altos precios de la mayoría de los lugares que sirven este tipo de comida", explica.

Mesas libres para la gente del barrio

El restaurante acepta reservas, pero siempre deja mesas libres para que la gente del barrio pueda encontrar sitio sin problema.

Mavis-Jay Sanders, la directora culinaria, dice que desde que abrieron en septiembre ha visto a muchas personas del barrio repetir la experiencia: "La gente viene con sus amigos y dice: ‘Tengo que volver con mi familia’ y luego traen a su familia". Sanders sabe que para muchos de sus clientes es la primera vez que prueban la alta cocina y por ello intenta usar "ingredientes que la gente reconoce, pero de una manera diferente".

"También introducimos cosas nuevas. Creo que, una vez que la gente prueba un par de bocados realmente buenos e inesperados, simplemente confían en ti para el resto del proceso", explica la chef.