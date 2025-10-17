Estos flanes te harán temblar de gusto este 'finde' en Barcelona

El flan es un postre clásico. Sin embargo, se puede versionar de muchas maneras. Y tanto o más deliciosas que la receta original. Nosotros hemos visitado tres restaurantes que preparan unos flanes que te harán temblar de puro gusto. Son estos.

Can Marlau

Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa. Pero ojo también con su flan de cacao. Así se come en Can Marlau.

Tostao

Natsumi Mizumoto fue la pastelera del restaurante Dos Palillos para fichar a continuación por el Hotel Casa Bonay. Y una de sus especialidades es el flan 'parisien' que sirve en Tostao, en la cafetería del establecimento hotelero.

Cata Mayor: Ada Parellada nos enseña a preparar un flan de coco. / periodico

Semproniana

Ada Parellada, perteneciente a la histórica saga de restauradores Parellada, sirve en su colorido y personalísimo restaurante Semproniana este flan al que añade coco, en parte rallado, en parte, leche. Aquí tienes la receta por si la quieres probar en casa.