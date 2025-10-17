Situación inédita
Martín Berasategui perderá dos estrellas Michelin: una por el cierre de Oria y otra por el adiós de Etxeko
El chef pasará a lucir nueve entorchados porque el restaurante de Barcelona deja de funcionar por obras en el Hotel Monument y el de Eivissa también baja la persiana
Una reforma del Hotel Monument ha obligado al cierre del restaurante Oria y, de rebote, la pérdida de la estrella Michelin que ostenta este comedor, que regentaba en el día a día el chef Xabi Goikoetxea a las órdenes de Martín Berasategui.
La propiedad del Monument quiere celebrar los 10 años del establecimiento de cinco estrellas con la planta baja renovada a fondo, y eso implica unas obras que afectan a Oria. La idea es que reabra en primavera del 2026 pero con otro nombre y otro concepto gastronómico que también estará concebido por Berasategui. Por tanto, se trata en realidad de un adiós definitivo.
¿Se centrará el nuevo restaurante en la cocina vasca como hasta ahora? No se sabe. Los portavoces del hotel no han querido dar más pistas al respecto y piden esperar a inicios de 2026 para dar más detalles
Lasarte-Oria, Barcelona, Tenerife y Bilbao
La gala de presentación de la guía Michelin 2026, que se celebrará el 25 de noviembre en Málaga, confirmará lo que todo el mundo supone: que el cocinero donostiarra perderá el entorchado por Oria. Y no solo eso; también el de Etxeko, en el Hotel Bless Ibiza, que ostentaba desde 2023. La razón es que el establecimiento hotelero y el chef han finiquitado su asociación.
De este modo, Berasategui pasará a tener nueve estrellas Michelin: tres por la casa madre homónima en Lasarte-Oria, tres por Lasarte (ahí manda Paolo Casagrande), dos por M.B., en el Ritz-Carlton Abama (Guía de Isora, Tenerife), y una por Ola, en el Hotel Tayko (Bilbao).
