Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Ultrapaninos Marín, Ippudo y El Celler del Vermut
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina clásica pero moderna, platos coreanos y bocados árabes
Planazo para el fin de semana en Barcelona: un asiático muy personal, platos baleares y un chino espectacular
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Esta bocadillería que elabora sus panes, embutidos, salsas... viene a ser un complemento de Ultramarinos Marín, que ha convertido su brasa y su plancha en un punto central de la gastronomía barcelonesa. Son muy buenos los bocatas (de mortadela, frankfurts, 'focaccias'...) de Ultrapaninos Marín.
Shigemi Kawahara, que tiene 300 establecimientos en todo el mundo dedicados al 'ramen', se estrena en España abriendo uno en el Eixample. Tiene cuatro tipos, todos elaborados con caldo 'tonkotsu' (huesos de cerdo). Te lo contamos en este reportaje sober Ippudo.
Senén Carballo y su madre, María José González, cocinan Galicia en este establecimiento cerca de la Sagrada Família. Pulpo, zorza y morriña es lo que tendrás en El Celler del Vermut.
Suscríbete para seguir leyendo
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena