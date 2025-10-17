3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Ultrapaninos Marín, Ippudo y El Celler del Vermut

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

La 'focaccia' con tarrina de cerdo picante de Ultrapaninos Marín.

La 'focaccia' con tarrina de cerdo picante de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Ultrapaninos Marín

Ultrapaninos Marín

Esta bocadillería que elabora sus panes, embutidos, salsas... viene a ser un complemento de Ultramarinos Marín, que ha convertido su brasa y su plancha en un punto central de la gastronomía barcelonesa. Son muy buenos los bocatas (de mortadela, frankfurts, 'focaccias'...) de Ultrapaninos Marín.

El mollete de mortadela de Ultrapaninos Marín.

El mollete de mortadela de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Ippudo

Ippudo

Shigemi Kawahara, que tiene 300 establecimientos en todo el mundo dedicados al 'ramen', se estrena en España abriendo uno en el Eixample. Tiene cuatro tipos, todos elaborados con caldo 'tonkotsu' (huesos de cerdo). Te lo contamos en este reportaje sober Ippudo.

El 'ramen' clásico de Ippudo, llamado Shiromaru.

El 'ramen' clásico de Ippudo, llamado Shiromaru. / Marc Sánchez

El Celler del Vermut

El Celler del Vermut

Senén Carballo y su madre, María José González, cocinan Galicia en este establecimiento cerca de la Sagrada Família. Pulpo, zorza y morriña es lo que tendrás en El Celler del Vermut.

Ración de pulpo 'a feira' de El Celler del Vermut.

Ración de pulpo 'a feira' de El Celler del Vermut. / Òscar Gómez

