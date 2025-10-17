3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Ultrapaninos Marín, Ippudo y El Celler del Vermut

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Ultrapaninos Marín Esta bocadillería que elabora sus panes, embutidos, salsas... viene a ser un complemento de Ultramarinos Marín, que ha convertido su brasa y su plancha en un punto central de la gastronomía barcelonesa. Son muy buenos los bocatas (de mortadela, frankfurts, 'focaccias'...) de Ultrapaninos Marín.

El mollete de mortadela de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Ippudo Shigemi Kawahara, que tiene 300 establecimientos en todo el mundo dedicados al 'ramen', se estrena en España abriendo uno en el Eixample. Tiene cuatro tipos, todos elaborados con caldo 'tonkotsu' (huesos de cerdo). Te lo contamos en este reportaje sober Ippudo.

El 'ramen' clásico de Ippudo, llamado Shiromaru. / Marc Sánchez

El Celler del Vermut Senén Carballo y su madre, María José González, cocinan Galicia en este establecimiento cerca de la Sagrada Família. Pulpo, zorza y morriña es lo que tendrás en El Celler del Vermut.