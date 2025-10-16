7 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe octubre

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de octubre. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El cordero a l'ast de Rooster & Bubbles. / Elisenda Pons

Rooster & Bubbles

Marc Martínez sigue los pasos de su abuelo Joan Casas, que en 1962 comenzó la era moderna de los asadores de pollastres con conexión al gas ciudad, de manera que podría decirse que el pollo a l'ast de la nueva generación lo prepara en Rooster & Bubbles.

Shigemi Kawahara, el rey del 'ramen', en el restaurante Ippudo de Barcelona. / Ferran Imedio

Ippudo

Shigemi Kawahara, que tiene 300 establecimientos en todo el mundo dedicados al 'ramen', se estrena en España abriendo uno en el Eixample. Aquí ofrece cuatro tipos del icónico plato japonés, todos elaborados con caldo 'tonkotsu' (huesos de cerdo). Te lo contamos en este reportaje sobre Ippudo.

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

Gyojasang Korean Kitchen & Bar

Mya Kim dejó su trabajo en un colegio de Busan, en Corea del Sur, para convertirse en cocinera en Barcelona porque se enamoró de la capital catalana cuando vino a estudiar castellano. Ahora sirve platos típicos de su país, muchos de ellos pasados por la barbacoa, en dos nuevos establecimientos homónimos llamados Gyojasang Korean Kitchen & Bar.

Varios platos del restaurante Jazminos. / Victòria Rovira

Jazminos

La chef Paula Sandoval tiene en Sant Gervasi un espacio íntimo donde conviven aura, memoria y recetas que atraviesan fronteras de los países de Oriente Medio. Así es el viaje por Jazminos.

La entraña hecha a la brasa con patatas fritas de El Rinconcito del Espino. / Alberto García Moyano

El Rinconcito del Espino

Este restaurante de la calle de Londres sirve cinco primeros, otros tantos segundos y postres caseros en su menú del día. Además, toca la brasa de maravilla y sus caracoles están buenísimos. Así se come en El Rinconcito del Espino.

Los biang-biang de West Street / Laia Zieger

West Street

En una esquina del Eixample, frente al Hospital de Sant Pau, este discreto restaurante chino se ha convertido en fenómeno de TikTok e Instagram gracias a un plato de pasta tradicional de Xi’an. Son los fideos más virales de Barcelona: los hace un zapatero y solo cuestan 8,50 €. Si quieres probarlos debes ir a West Street.

Las migas del restaurante Granja Ca l'Avi. / Alberto García Moyano

Granja Ca l'Avi

Este restaurante del barrio de la Bordeta es un espacio agradable apto para todos los públicos, con un menú del día que los viernes incluye migas aragonesas. Esto es lo que hemos probado en Granja Ca l'Avi.