Menú del día: Granja Ca l'Avi, migas en el comedor de tu casa

Estamos, de nuevo, ante una de esas crónicas que a uno le hacen especial ilusión y que se escriben al poco de hacer la visita al lugar. Porque se saborean aún más y porque espero que os pueda transmitir lo que se siente al añadir un lugar tan agradable como este a la ya larga lista de menús del día que se han venido recopilando por aquí.

Granja Ca l'Avi Almeria, 44. Barcelona Tf: 660.307.039 Precio: 13,50 €

Antes de nada, no se confunda este lugar con el que ya se publicó de nombre similar hace casi dos años. Aquel era Celler de l'Avi, mientras que este es Granja de Ca l’Avi. Hay identidad de abuelo, ambos son sitios estupendos, pero no nos despistemos porque uno está en Font de la Guatlla y este que nos ocupa hoy está en pleno barrio de La Bordeta. Concretamente en la calle de Almeria, que ya alberga, unos metros más arriba, a mi estimada La Nova Farga.

En esta ocasión la visita no fue acompañado, sino que fui solo. A la aventura, aunque con la tranquilidad de haber ido antes, muchos años ha, y saber que iba a salir bien. Pero no esperaba que tanto.

Granja de Ca l’Avi está en la calle de Almeria. / Alberto García Moyano

Este lugar tiene algo maravilloso que me recuerda a mi adorado Frankfurt OK del barrio de Galvany: está al lado de un colegio y lo frecuentan tanto padres como hijos pero no furtivamente. Es, además de un lugar de reunión en el barrio, el bar del cole. Algo que compruebas con mucha alegría nada más entrar, porque el ambiente es propicio para todos los públicos, algo ciertamente complicado de conseguir. Y porque, una vez te sientas a comer, te invade esa sensación de tranquilidad y desconexión, como la que expliqué en su momento cuando os hablé del Bar Becerrea de la calle de Provença.

Los viernes, migas aragonesas de primero

Además de todo, es que en Granja de Ca l’Avi tienen golpes escondidos de muchísimo efecto como, por ejemplo, que los viernes hay migas aragonesas de primero. Madre mía, deberíais haberme visto la cara cuando, hace ya unas semanas, lo vi en su pizarra un día que anduve por la zona. Ya no es la sorpresa (que sí, porque encontrar migas ya es raro y que sean de menú ya ni te digo), es que cuando ves que alguien se plantea hacer migas y ponerlas en un menú es que hay un propósito, ganas de hacerlo bien, ganas de tener contenta a tu parroquia.

Pues sean unas migas de primero, por favor. Con olivas aragonesas, ajo, bien de chicha y coronadas con un huevo frito. Y entra el dilema: ¿se come la yema primero y luego a por las migas con el resto del huevo trinchado o directamente se trincha huevo y yema sobre las migas? La respuesta es la que tengáis cada uno porque a estas migas no hace falta que las lubriquen, pero si queréis que se hagan amigas de la yema no habréis escogido tampoco mal. Quizás es la emoción, pero encontrar migas en un menú y que tengan sustancia sin necesidad de trampas es que me pone de contento que no podéis haceros una idea.

La maira es un pescado de playa económico, ecológico, muy nutritivo que se sirve en el restaurante Granja Ca l'Avi. / Alberto García Moyano

Vamos a por los segundos. Debo decir que en esta casa el guiso de ternera (con setas, el día de mi última visita) es algo que manejan con arte. También podéis encontraros con contundencias como la chistorra con huevos y patatas.

Pero no desdeñemos nunca un plato de mairas en un menú del día; es un pescado de playa y, aunque menos glamuroso, es económico, ecológico, muy nutritivo y, si lo preparas como lo preparan en esta casa, un segundo plato magnífico que no te hará echar la vista atrás y acabar como una estatua de sal. Donde hay mano y cariño, lo hay. No hay más vuelta de hoja.

Flan de café de Granja Ca l'Avi. / Alberto García Moyano

De broches también saben en esta casa porque coronar el menú con la opción de que el flan lo hagan ellos y que encima puedas elegir si de café o de queso pues es una razón más para querer a esta familia, porque bien se cuida de cuidar a todos los que pisan su casa.

Y hete ahí el porqué de que Granja Ca l'Avi sea uno de esos imprescindibles lugares en un barrio. Porque es el bar de todos, en el que todos se sienten cómodos y porque menuda suerte la de ese centro educativo teniéndolo delante. Porque su comedor es el de casa aunque estés fuera de ella.