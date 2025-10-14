Un final de octubre plagado de cenas a cuatro manos

La agenda gastronómica de Barcelona en el último tercio de octubre está plagada de cenas elaboradas a cuatro manos por chefs de mucho prestigio. Serán encuentros únicos, efímeros, interesantes y deliciosos que se vivirán en varios establecimientos de la ciudad. Aquí los tienes.

15 y 16 de octubre: los mexicanos Mariano Cusatis y Luis Loza, en Cresta Colorada

El chef de Cresta Colorada, Mariano Cusatis, recibirá, el 15 y 16 de octubre, a Luis Loza, de El Mezquite (Menorca), una de las voces más reconocidas y respetadas de la gastronomía mexicana. Este presentará cuatro de sus platos más representativos para celebrar un encuentro en torno a la cocina mexicana, ya que también se servirán platos de la rosticería del Eixample que dirige Cayetano Zertuche. Los clientes podrán probar, solo estos dos días, como si formaran parte de la carta, tacos de pulpo frito (aguacate, salsa diabla y brotes de cilantro), taco gobernador (langostinos soasados con crema de chipotle, queso, frijoles, guacamole y salsa bandera), tostada crujiente de maíz con atún bluefin y langostino cocido (guacamole, mayonesa de chipotle, salsa macha, cítricos y cebollino), y sope frito ('onglet' de ternera a la brasa, queso, frijoles, crema agria, salsa tatemada y rabanitos).

21 de octubre: Lorenzo Cavazzoni y Oliver Peña celebran el primer año de Can Bo

Can Bo, que sirve tapas y platillos para compartir elaborados con producto de temporada y maridajes salidos de su extensa bodega de más de 150 referencias, celebra su primer año con una cena, el 21 de octubre, que prepararán a cuatro manos Lorenzo Cavazzoni (chef anfitrión) y Oliver Peña (chef de Teatro Kitchen & Bar y asesor de del establecimiento del Grand Hotel Central). Servirán los platos más destacados de la carta del restaurante de la Via Laietana (pulpo en adobo; tortilla de patatas, cebolla y 'nduja' picante; 'tagliatelle' fresca con ragú de rabo de toro, albóndigas de vaca vieja madurada...) y creaciones del local del Paral·lel (regañá de puerro; 'mochi' de pollo a la catalana; tartaleta de 'nori', fuagrás y anguila...). Habrá selección de vinos a cargo del sumiller Amador Marín, que ha diseñado una carta de maridajes que combina referencias clásicas con etiquetas singulares y de mínima intervención. El menú cuesta 80 € (25 euros más con maridaje).

Martina Puigvert (Les Cols) y Albert Raurich (Dos Palillos y Dos Pebrots), en el restaurante Veraz. / El Periódico

23 de octubre: Martina Puigvert (Les Cols) y Albert Raurich (Dos Palillos), en Veraz

El restaurante Veraz, en el Hotel The Barcelona Edition, acoge, el 23 de octubre a las 20.30 horas, una cena preparada por Martina Puigvert (Les Cols, en Olot, con dos estrellas Michelin) y Albert Raurich (Dos Palillos, con un entorchado, y Dos Pebrots, ambos en Barcelona). El menú degustación, que cuesta 90 €, es este: milhojas de 'yuba' de Raurich; 'royale' de cebolla con migas de pan y regaliz de Puigvert; verduras 'sottolio' de Dos Pebrots, braseadas, laminadas y conservadas en aceite siguiendo una técnica ancestral del Mediterráneo; huevo con 'boletus' crudos y cocidos de la joven cocinera; 'roger' de roca 'haiboshi', semi-deshidratado en cenizas aromatizadas y acompañado de su versión catalana del tradicional 'umeboshi' japonés de Dos Palillos; paletilla de cordero con leche de oveja, lana y hierbas del entorno de Les Cols; peras al sake caliente de Raurich; postre vegetal dulce y cremoso de Puigvert a base de boniato, calabaza y cabello de ángel, y 'petit-four' provocador del ex de El Bulli: la trufa-moco, una trufa de chocolate envuelta en una fina lámina de 'mochi' que sorprende por su textura y sabor.

28 de octubre: Quirat recibe al equipo de Castell Peralada Restaurant

Quirat, con una estrella Michelin, recibe la noche del 28 de octubre (20.00 horas) al equipo de Castell Peralada Restaurant, con la misma distinción de la guía francesa, para ofrecer un menú degustación en el que cada establecimiento servirá cuatro novedades de sus respectivas cartas. Cuenta con cuatro 'snacks' (vermut de 'ceps' y gilda; coca hojaldrada con mantequilla de oveja, anchoa de L’Escala y trufa; ostra Gillardeau a la brasa con caldo de ibérico y caviar, y 'flaona' de Figueres rellena de liebre guisada y pera), sigue con dos entrantes (carabinero con su jugo y tempura, y fideos a la cazuela con guiso de tendones y gamba roja), dos principales (bogavante con pies de cerdo y filete de ciervo madurado con tubérculos en pilpil de níscalos, salsa al whisky y trufa), dos postres (remolacha, requesón y membrillo, y pera, chocolate y ratafía) y 'petit fours'. Cuesta 140 €, con maridaje incluido.

Hasta el 15 de diciembre: Fire acoge los platos de Malparit en el Hotel W

A estas tres citas en que los chefs cocinan esos días concretos de manera presencial, hay que sumar la propuesta conjunta de Fire y Malparit, dentro del ciclo 'Cuatro manos' del Hotel W. Hasta el 15 de diciembre, la cocina de brasa del establecimiento de la Barceloneta se une al tapeo castizo y los platos de chup-chup del local del Eixample: mollejas de ternera con puré de apionabo ahumado, hinojo, 'chips' de boniato y salsa de Oporto, y arroz meloso de cerdo ibérico con butifarra del perol, pluma ibérica, alcachofa del Prat y picada de nueces (Fire), y lechuga a la brasa con verduras encurtidas, queso Reixagó y avellanas, y vieiras a la catalana con espinacas salteadas con pasas, jamón y queso Payoyo (Malparit).