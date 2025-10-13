Direcciones que no son clandestinas
¡No te confundas!: estos restaurantes no tienen cartel en la puerta (pero has llegado al sitio correcto)
Hay quien se planta delante y piensa que se ha equivocado porque no ve nada que indique que aquello es un sitio donde comer (y muy bien, por cierto)
Los restaurantes con más personalidad de Barcelona
12 restaurantes originales (y muy buenos) de Barcelona que vale la pena descubrir
La escena se repite casi a diario: gente que llega al sitio correcto, no ve ningún cartel en la puerta y piensa que se ha equivocado. Sorpresa, estupefacción. Pero no, no se ha confundido de dirección. Está frente a un restaurante donde comer (y muy bien, por cierto). Y que no es clandestino; simplemente, ha renunciado a decir que está allí. Aquí tienes unos cuantos ejemplos en Barcelona. ¡Haz caso al navegador y no te dejes engañar por la vista!
Bonanova
Este clásico no ya de la zona alta sino de la ciudad (nació en 1964) tiene mucha historia. Se nota al entrar, con esa decoración de casino de pueblo modernista que te retrotae a épocas pasadas, a billares y a largas partidas de dominó. Cuenta, además, con una bonita terraza interior. Te sientes donde te sientes, probarás una cocina de mercado con un producto fresco que muchos señalan como de lo mejorcito de Barcelona. Los hermanos Herrero Salvador mantienen en forma el precioso restaurante que heredaron de sus padres, en una finca del siglo XIX. Pasean y vean, esto es Bonanova.
Suru Bar
Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas y el pollastre (pero no solo) en un buen restaurante llamado Suru Bar.
Parking Pizza
Hace nueve años, Barcelona no era una de las capitales mundiales de la pizza y había pocos sitios donde la oferta fuera tan buena como original. Pero llegó este bar de pizzas llamado Parking Pizza que hoy en día cuenta con varios establecimientos. Uno de ellos ocupa un antiguo garaje cuya entrada no tiene ningun letrero que indique que aquello es, efectivamente, el Parking Pizza del paseo de Sant Joan.
Passadís del Pep
Después del fallecimiento de Joan Manubens, su hijo Joan sigue al frente de este restaurante que han vistado estrellas del cine como Francis Ford Coppola, Sigourney Weaver, George Clooney, Harrison Ford, Robert de Niro... ¿Cómo es posible atraer a tan magna clientela? En la crónica de Pau Arenós se explica bastante bien el secreto del éxito de Passadís del Pep.
