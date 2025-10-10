Sabores vencedores
Si quieres triunfar con unas bravas de campeonato este finde en BCN, toma nota de estos 3 restaurantes
En estas direcciones sirven tapas que han ganado en diferentes ediciones del Bravas Fest del Poble Espanyol
VÍDEO: Marc Gascons: la receta de unas bravas únicas (y picantes)
Esta es la pizza de ¡patatas bravas! de un danés de origen italiano
Las bravas son, probablemente, la tapa reina con permiso de la ensaladilla rusa y las croquetas. Cada establecimiento tiene las suyas. Pero, ¿cuáles son las mejores? El Bravas Fest monta cada año un concurso para escoger las 'top' de la ciudad (la última edición se ha celebrado en el Poble Espanyol del 3 al 5 de octubre pasados). Nosotros hemos visitado el restaurante ganador de este año y de años anteriores. Y de ahí hemos sacado una selección de tres sitios donde sirven unas patatas bravas de campeonato.
Món Viêt
La 4ª edición del Mahou Bravas Fest, celebrado en el Poble Espanyol del 3 al 5 de octubre, ha coronado las bravas del local del Eixample como las mejores: llevan mayonesa de curri picante y salsa de cacahuetes. Anh-Van Chac y Carles Amat están al frente de este establecimiento donde el ‘phô’ es capital y sirven platos que honran la memoria familiar. Seguramente, el título mejor restaurante vietnamita de Barcelona debería ser para Món Việt.
Rooster & Bubbles
La ‘rostisseria’ de Pla de Palau y la calle de París, que regenta Marc Martínez, el nieto del inventor del pollo a l’ast, Joan Casas, no solo sirve buenos pollos a l'ast. También unas bravas de patata Monalisa, 'allioli' y 'shichimi togarashi' que se convirtieron en las mejores del concurso de 2024. Así es esta 'rostisseria' del siglo XXI: Rooster & Bubbles.
La Esquinica
Muchos consideran este sitio como la meca del tapeo: lleva más de medio siglo abierto y fue de los primeros donde había que coger número para conseguir mesa. Está en el Turó de la Peira y sirve más de 50 tapas y unas bravas que son de las mejores de Barcelona. En 2022, recibieron el premio honorífico por los 50 años del establecimiento. Te explicamos aquí todo sobre La Esquinica.
