3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Fiero, Gyojasang y Jazminos

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Casa Fiero Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.

El plato con huevo, gambitas y panceta de Casa Fiero. / Manu Mitru

Gyojasang Mya Kim dejó su trabajo en un colegio de Busan, en Corea del Sur, para convertirse en cocinera en Barcelona porque se enamoró de la capital catalana cuando vino a estudiar castellano. Ahora sirve platos típicos de su país, muchos de ellos pasados por la barbacoa, en dos nuevos establecimientos homónimos llamados Gyojasang.

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

Jazminos La chef Paula Sandoval tiene en Sant Gervasi un espacio íntimo donde conviven aura, memoria y recetas que atraviesan fronteras de los países de Oriente Medio. Así es el viaje por Jazminos.