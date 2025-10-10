Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Fiero, Gyojasang y Jazminos

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en Barcelona: un asiático muy personal, platos baleares y un chino espectacular

Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina catalana, pescados y mariscos asequibles, platillos asiáticos...

La lubina a la brasa de Casa Fiero.

La lubina a la brasa de Casa Fiero. / Manu Mitru

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Casa Fiero

Casa Fiero

Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.

El plato con huevo, gambitas y panceta de Casa Fiero.

El plato con huevo, gambitas y panceta de Casa Fiero. / Manu Mitru

Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

Gyojasang

Gyojasang

Mya Kim dejó su trabajo en un colegio de Busan, en Corea del Sur, para convertirse en cocinera en Barcelona porque se enamoró de la capital catalana cuando vino a estudiar castellano. Ahora sirve platos típicos de su país, muchos de ellos pasados por la barbacoa, en dos nuevos establecimientos homónimos llamados Gyojasang.

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang.

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

Estos son los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona: 'nigiris', chinos, japoneses...

Estos son los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona: 'nigiris', chinos, japoneses...

Jazminos

Jazminos

La chef Paula Sandoval tiene en Sant Gervasi un espacio íntimo donde conviven aura, memoria y recetas que atraviesan fronteras de los países de Oriente Medio. Así es el viaje por Jazminos.

Varios platos del restaurante Jazminos.

Varios platos del restaurante Jazminos. / Victòria Rovira

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
  4. El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  7. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  8. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas

Si quieres triunfar con unas bravas de campeonato este finde en BCN, toma nota de estos 3 restaurantes

Si quieres triunfar con unas bravas de campeonato este finde en BCN, toma nota de estos 3 restaurantes

Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina clásica pero moderna, platos coreanos y bocados árabes

Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina clásica pero moderna, platos coreanos y bocados árabes

Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Gran Muralla Verde de África: estos son los resultados de un proyecto gigantesco

Gran Muralla Verde de África: estos son los resultados de un proyecto gigantesco

Trump y las siete guerras que asegura haber resuelto para ganar el Premio Nobel de la Paz

Trump y las siete guerras que asegura haber resuelto para ganar el Premio Nobel de la Paz

5 buenos planes gastro para el finde: Del Prat al Plat, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, Festival Gastronómico de China, Gastrofest Vilanova y Oktoberfest Barcelona

5 buenos planes gastro para el finde: Del Prat al Plat, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, Festival Gastronómico de China, Gastrofest Vilanova y Oktoberfest Barcelona

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

DANA Alice en España, hoy en directo | Última hora de la alerta roja en Murcia, Alicante y Valencia

DANA Alice en España, hoy en directo | Última hora de la alerta roja en Murcia, Alicante y Valencia