De Camarasa Fruits a Mery (pasando por Sotelo): el lío con el nombre del nuevo restaurante de Francesc Macià

Álex Fernández no imaginaba la que le iba a caer encima. Junto con el inversor Javier Palomino, se había quedado en agosto con Camarasa Fruits, que estaba en concurso de acreedores desde febrero. Iban a montar un nuevo restaurante en el emblemático local de la plaza de Francesc Macià que hace esquina con la Diagonal para abrirlo el 23 de octubre. En una de las reuniones barajaron varios nombres "que tuvieran sentido" porque, según él, "hoy en día solo se busca que suenen bien". Y uno de ellos era Sotelo, porque la plaza se llamó Calvo Sotelo en honor a un mártir del franquismo. La cuestión es que esa opción se filtró y acabó montándose un buen escándalo en las redes sociales.

"Nunca fue oficial, no se hicieron logotipos ni nada con ese nombre", asegura Fernández, que cree que algún proveedor o trabajador filtró esa opción. "Preguntábamos a todo el mundo qué les parecían los cientos de nombres que teníamos sobre la mesa". La candidatura de Sotelo, afirma Fernández, no tenía para ellos connotaciones políticas de ningún tipo. "Hay mucha gente mayor que, sin tener nada que ver con el franquismo, aún la llama plaza de Calvo Sotelo".

"No sabíamos bien quién era José Calvo Sotelo"

Pero resulta que José Calvo Sotelo fue un mártir del franquismo asesinado en 1936 que había sido ministro durante la dictadura de Primo de Rivera. "Yo, por ejemplo, nací en 1990, tengo 35 años, y la verdad es que no sabíamos bien quién era Calvo Sotelo. Si lo hubiéramos sabido no habría sido una opción", admite Fernández. En un ejercicio de honestidad, el empresario insinúa que Sotelo podría haber sido una de las denominaciones que aspiraban a ser la definitiva de no haber habido tanto ruido ni polémica.

Mery (Camarasa Fruits hasta el 23 de octubre) está en la esquina de la plaza de Francesc Macià con la Diagonal. / Manu Mitru

Pero los hubo. "¡Madre mía! No imaginaba tal repercusión. Lo que es seguro es que no queríamos relacionarlo con nada político, ni mucho menos franquista. Al contrario. El restaurante tiene que ser un espacio agradable para todos".

El nombre del primer negocio

Así que finalmente escogieron otro nombre: Mery. "Este local solo ha albergado cuatro negocios desde que abrió en 1929 o 1930. Y el primero se llamaba así. Fue un bar-restaurante. Después vinieron la perfumería Magda, la zapatería Padeví y Camarasa Fruits", recuerda Fernández.

La barra de Camarasa Fruits se mantendrá cuando el establecimiento pase a ser Mery. / Manu Mitru

Ha buceado en la hemeroteca para encontrar artículos de la época en los que aparecía el establecimiento. "Servían bullabesa", apunta. Y ya se están planteando recuperar esa receta un día a la semana para recordar al negocio original. Más allá de esta propuesta que no sabe si acabarán ofreciendo, Mery propondrá "cocina de mercado mediterránea y castiza", con platos como la tortilla abierta de butifarra negra y trufa, las cigalas encebolladas, el cordero asado, chuletones y pescados a la brasa... "También daremos desayunos desde primerísima hora, tapas, copas por la tarde y cócteles con bebidas 'premium' después de las cenas", comenta Fernández.

"La cocina es mi pasión de verdad"

La polémica por el nombre de Sotelo ha empañado un poco la ilusión con la que afronta este proyecto que le devuelve a su vocación. "La cocina es mi pasión de verdad, pero no tengo ego suficiente para definirme como cocinero aunque lo haya sido. Estudié en la Hofmann y abrí el restaurante Tomate en la calle de València con Urgell. Fue mi primer negocio, tenía 22 años. Era un sitio cinco veces más pequeño de lo que es Mery y donde podías picar algo a cualquier hora, para desayunar, para cenar, para 'terracear'... Al cabo de tres o cuatro años lo traspasé", relata.

Las frutas y verduras que dan la bienvenida al cliente en Camarasa se mantendrán durante los primeros meses como Mery. / Manu Mitru

De ahí saltó al mundo del 'marketing' creando un empresa y luego llevó la discoteca Smalls en la calle de Tuset. Hasta que en 2017 su informático le habló de los bitcoins. "Y me enamoré y decidí crear un sistema sencillo para comprar y vender". Por eso fundó BitBase, una empresa de compraventa de criptomonedas que actualmente cuenta con más de 25 tiendas físicas y 200 cajeros ubicados en España (la mayoría), Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá y Costa Rica. "La idea es seguir expandiéndonos", comenta.

El 23 de octubre, la inauguración

Cosas de la vida, su amigo Tito Bosch, que se dedica a la restauración, le dijo que Marc Taribó quería traspasar Camarasa Fruits porque había entrado en concurso de acreedores. Y llegaron a un acuerdo. Bosch ayudará en el arranque de esta nueva aventura. Hasta el 22 de octubre, el local seguirá funcionando como ahora. A partir del 23, se convertirá en Mery.

La inversión ha rozado el medio millón de euros (de ahí la entrada de Palomino) y mantienen la casi treintena de trabajadores de Camarasa Fruits. De momento están reformando la planta sótano, donde antes estaban la charcutería y los quesos, para convertirlo en un reservado. Arriba, a pie de calle, seguirán las frutas y verduras y los pollos a l'ast que dan la bienvenida a los clientes, y el restaurante con la barra y el mobiliario de aire 'retro' que montó Taribó cuando abrió Camarasa Fruits. La idea, en definitiva, es que el cliente se lo pase bien. Y, ya de paso, que todos se olviden del maldito nombre de Sotelo.