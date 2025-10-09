Esta es la mejor ensaladilla rusa de España de 2025

El nuevo templo de la ensaladilla rusa se encuentra en el País Vasco: Elkano Txiki (Getaria) ha ganado el octavo Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa. En la localidad costera, Pablo Vicari, José Manuel Barroso y Jonathan Canahuire han convertido el bar del reconocido restaurante Elkano en una parada obligada para los amantes de esta tapa.

Si hasta ahora el rodaballo o las cocochas eran reclamos habituales en el veterano establecimiento, en su espacio más informal preparan una ensaladilla rusa que acaba de ser reconocida como la mejor de España de 2025.

Los finalistas

El jurado compuesto por Miguel Montorio, Alfredo Escobar, Carlos Maribona, Martín Berasategui (presidente), José Carlos Capel, Julia Pérez y Manuel Villanueva ha premiado la ensaladilla rusa de Elkano Txiki, que se ha impuesto a las de los otros finalistas.

Estos han sido Pablo Cadavid, de La Yerbita (Sobarzo, Cantabria); Saúl Barquilla, de Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos); Mariano Luis Rodríguez, de Eme de Mariano (Málaga); Antonia Pazos, de La Taberna de Egia (San Sebastián); Ricardo Romero, de Colósimo (Madrid); Rafaela Pierobón, de Hilo (Ruente, Cantabria); Francisco Muñoz Portales, de El Parador Playa (Benalmádena, Málaga), y Albert Martínez Bocalandria, de Eldelmar (Barcelona).