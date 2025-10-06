Los Mejores Callos del Mundo de 2025 se sirven en L'Hospitalet y cuestan 10,50 €

L'Artesana Santa Eulàlia, regentada por Romina Reyes, Pau Pons y Héctor Barbero, tres cocineros jóvenes que ofrecen guisos y platos sencillos, se ha alzado con el octavo Campeonato del Mundo de Callos Pedro Martino, tras sorprender al jurado con una receta “original, bien ejecutada, fina y con garra, que ha sido una sorpresa en un concurso de platos muy correctos, pero donde predominaban la ortodoxia y la prudencia”, en palabras de Benjamín Lana, miembro del jurado y director del congreso. Este plato se puede probar en el restaurante de L'Hospitalet por 10,50 euros.

Justamente antes de que el jurado emitiera su veredicto sobre los 10 callos concursantes de este año, Alberto Fernández Bombín, presentador, periodista y tabernero, y el fundador del concurso, el cocinero asturiano Pedro Martino, debatían acerca de los límites en la adaptación de recetas tradicionales. “El único límite es la desnaturalización”, reflexionaba Martino. Un debate que viene al caso, porque la receta ganadora del concurso de callos no es una fórmula que haya pasado de generación en generación, sino “una construcción propia hecha con la base de una receta de callos a la riojana a la que añadimos ‘capipota’ (morro, careta y pies de vaca) catalán y garbanzos”, en palabras de Pau Pons.

La única receta con garbanzos

Entre las 10 recetas, la ganadora era la única que este año llevaba garbanzos, y también, una de las pocas donde se podía percibir un toque picante. Por lo demás, el guiso tenía la fluidez y la melosidad justas y permitía distinguir a la perfección la textura de todas las piezas.

Pau Pons, Romina Reyes y Héctor Barbero, los chefs del restaurante L'Artesana Santa Eulàlia tras ganar el Campeonato del Mundo de Callos 2025. / Sara Santos

El premio, por cierto, viene a ser para L'Artesana Santa Eulàlia como el pan debajo del brazo con el que dicen que nacen los niños, porque el negocio acaba de abrir sus puertas. “Arrancamos con L'Artesana en Poblenou, y la buena acogida nos ha animado a abrir el segundo local”, explicó Pau Pons, quien, igual que sus compañeros, estaba emocionado y un poco abrumado. “Somos una casa de comidas de barrio y tratamos de dar buena cocina casera a precios populares. Hemos venido aquí a disfrutar y ha sido una gran sorpresa ganar el premio”, concluyó.

Nivel muy alto de los concursantes

El concurso, como cada año, tuvo un nivel muy alto. “A este concurso no te presentas. Somos nosotros quienes buscamos todo el año quién hace unos callos maravillosos”, dijo Pedro Martino. Los elegidos fueron Cristina Rei, de La Gitana (Gijón, Asturias); Raúl del Moral, de San Remo (Palencia); David Morera (Deliri, Barcelona); Iván Rozas, del Bar O Timón (A Coruña); Santiago Ramírez, del Bar Taberna Solana (Ampuero, Cantabria); Conchi Jurado, de Bikandi Etxea (Bilbao); Lucía Fernández, de La Tabernilla de Oviedo (Oviedo); Adrián Collantes, de La Barra de la Tasquería (Madrid), y Wahiba Kebir Tio, de Hevia (Madrid).

El corte de la mayoría de los guisos fue muy parecido: callos sin legumbre (excepto en el ganador), y todos ellos con salsas muy sedosas, limpias, sabrosas y melosas, aunque también todas muy prudentes en cuanto al pique.

El concurso de callos ha sido el prólogo de la edición 2025 de San Sebastian Gastronomika, que ha comenzado este lunes con el lema ‘Tradición-Regeneración’.