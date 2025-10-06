Marisquería Beiramar: la IA no puede mejorar el punto de un bogavante de dos kilos

Santiago Alfonso saca con una red, pericia y experiencia, un bogavante que podría participar en un combate de lucha libre: pesa dos kilos y es el mayor del acuario en el comedor del Beiramar, en O Grove (Galicia). El resto de congéneres son también XL, incluido el de 1.684 gramos que ha señoreado nuestra mesa tras pasar por la plancha, en dos bandejas y en porciones.

Directo, preciso, importante. Las tenazas de maquinaria pesada, el cuerpo robusto, el coral en rojo apagado tras el trabajo del planchista, las largas y liosas patas.

Beiramar Beiramar, 30. O Grove (Pontevedra) Tf: 986.731.081 Precio medio (sin vino): 80 €

Sacar las carnes nacaradas, meter los dedos, chupetear, hurgar con el instrumental quirúrgico, dedicar tiempo. El crustáceo ha sido sacrificado y ese acto brutal merece nuestro respeto y atención. Y porque aprieta el bolsillo: 170 euros.

Las zamburiñas negras del restaurante Beiramar. / Pau Arenós

La ‘mise en place’ de un restaurante autoral sucede en la cocina con el pequeño ejército de las disciplinadas hormigas, mientras que la de una marisquería transcurre fuera, durante la compra, en el mercado, en el puerto, en las barcas. Ya en la casa, la plancha o la brasa, paciencia, control, y oído: es ese órgano el que dice cuándo la criatura está.

Te puedes equivocar con una esferificación –el coste es la vergüenza por ineptitud–, pero jamás con el bogavante de kilo y pico ni con el ‘coruxo’ (‘rèmol’, rombo) de 1.647 gramos porque cuesta 140 euros. Ahí no hay excusas porque el desaguisado sería grande. Ningún reproche y la seguridad de que la IA nunca reemplazará a quien maneja el acero o los hierros. Se trata de una habilidad humana basada en la intuición.

Una bandeja con bogavante del restaurante Beiramar. / Pau Arenós

No fallan en Beiramar, no falla Santiago, heredero de este establecimiento con la solera de 1980.

“Comenzó con mis abuelos como taberna”, explica, vacilante del mañana porque su hija se afana en otra cosa. Fue taberna, fue bar, es restaurante con mantel y con esa pecera poblada por el marisco gallego y unas cigalas feroces: “Son de Escocia”. Seguramente, las únicas pinzas extranjeras.

Los ‘longueirones’, largos y rollizos, proceden de La Lanzada: no confundir con las navajas.

La zamburiña negra es una maravilla: no confundir con las ‘volandeiras’, que es lo que despachan por ahí a los despistados. “Aún peor: cuidado con las zamburiñas del Pacífico”, advierte Santiago, colonizadoras de tantas y tantas latas.

El 'coruxo' del restaurante Beiramar. / Pau Arenós

Seguramente, explica, son las últimas zamburiñas negras de la temporada. Privilegio y goce para quienes vienen del Mediterráneo, otro mar, otras especies.

La ostra plana y nacarada y el ‘carneiro’ o escupiña, la ‘venus verrucosa’ en latín, qué bien descrita la estriada concha.

Oh, el mejillón de O Grove. Naranja sobre naranja: un escabeche suave con poco vinagre, aceite, ajo, pimentón y laurel.

Y el calamar de la ría de Arousa, que baña O Grove, encebollado y que es una flecha que da en la diana.

Los calamares encebollados del restaurante Beiramar. / Pau Arenós

En el acuario, los bogavantes tienen sujetas las armas con gomas para evitar ataques. Nunca pasan mucho tiempo en el tanque: “Adelgazan, pierden peso. Entonces, hacemos salpicón”. La estancia en aguas domesticadas resta valor.

En O Grove, cerca del puente que lleva a la isla de la Toja, las mariscadoras aprovechan la bajamar. Las hemos visto antes de la comida.

Rastrillan la arena, recogen almejas, se rompen la espalda, alertan de los furtivos, siembran para la cosecha continua con crías de los bivalvos. Ojalá ellas cobraran directamente el precio del marisco.