Nolla, el restaurante con un compostador en la sala: una cocina de 10 con residuos 0

En el comedor del restaurante Nolla, en Helsinki, hay un compostador. Acostumbrados a los caseros de madera o plástico y al bullebulle de lombrices, el utensilio bien podría ser confundido con un mueble profesional de hostelería, acero y puertecillas. ¿Qué hace una máquina de compostaje junto a las mesas? «Normalizar», dice Albert Franch Sunyer (Sallent, 1986).

«El objetivo número 1 de Nolla es la normalización: nos obsesiona». Habla en plural por sus socios, el portugués Carlos Henriques y el serbio Luka Balac, con los que comparte otros dos sitios en la capital de Finlandia: Elm y el bistró-panadería Nolita.

El compostador en uno de los comedores del restaurante Nolla. / Riika Kantinkoski

Albert rige en Nolla y en los otros espacios, Carlos y Luka, si bien las decisiones son en común.

Cuando el de Sallent habla de «normalización» se refiere a que el acto de reciclar sea visto como algo corriente. «La gente entra, cena, esperemos que bien, pero no tiene por qué saber que nuestro modelo es el residuo cero, aunque si alguien quiere conocer más…».

El ravioli de pasta de pan relleno de pollo y ricota de Nolla. / Emma Ranne

El compostador sería el elefante en la sala, la evidencia invisible pese al bulto. Nolla, en finlandés, significa cero.

No hay impostura, no hay oportunismo, «hay una decisión orgánica», natural. «La montaña más grande de mi pueblo, Sallent, es de residuos», explica el cocinero. Se refiere al monstruo de 500 metros de altura creado por la industria de la potasa. «Saliniza muchos puntos de agua», sigue. La lucha contra la escombrera «dejó una pequeña semilla» en su cabeza.

De manera que este ex estudiante de Biología, ex montador de placas solares, cocinero por el gusto de compartir, ayudante de Jordi Cruz en Angle cuando estaba en Món Sant Benet («las bases las aprendí con él durante cuatro años»), pastelero en un 'resort' de Tailandia y después en la misma partida en Chez Dominique, que había sido la referencia en Helsinki y ya en decadencia, Albert decidió que «si algún día abría un restaurante tendría un trasfondo social». Aquella semilla plantada en la sal. Nolla, al fin, en febrero del 2018.

El 'pike' con un pilpil con hierbas de Nolla. / Emma Ranne

Acostumbrado a viajar con sus padres y su hermana durante la infancia en una caravana, se ha ido mudando de destino sin generar apego, excepto ahora, casado con la periodista Pauliina Siniauer y con dos hijos, Aran y Míriam.

Tras el cierre de Chez Dominique, rodó como mochilero durante un año: «Comencé en Turquía y acabé en Nueva Zelanda». Finlandia no es acogedora para el extranjero, ni siquiera para un europeo, de manera que tal vez mañana esté en otro sitio: Australia, Berlín, Barcelona…

Escribo desde la cocina de Nolla porque una cosa es el discurso y otra, el resultado. Podría ser que Nolla fuera un laberinto de ideas pro sostenibilidad a la pata coja, de manera que el trabajo de campo es obligatorio. ¿Conclusión? Platos que son buenos-buenos sin la excusa de la ideología.

Todas las partes de la oca, plato del restaurante Nolla. / Emma Ranne

El chef pensó en un mar y montaña, en un pollo con gambas… sin gambas. ¿El desenlace? Pasta rellena con pollo y suero de ricota, frambuesas y una salsa XO versionada y otra de cangrejo azul, especie invasora. La pasta está manufacturada con el pan excedente de Nolita, y la XO, con pieles de tubérculos. Ingenio y resultado.

Finlandia tiene más de 180.000 lagos y el consumo de pescado lacustre es anecdótico, con las pescaderías inundadas por salmones de piscifactoría.

«Peces como el 'pike' [lucio europeo, 'esox lucius'] se consideran pescados basura porque tiene muchas espinas», suelta, escamado. En el mercado de Hakaniemi, he visto las piezas fileteadas, y tristes.

El 'pike' aparece con un pilpil con hierbas a partir del caldo de las espinas y, al lado, un pan hecho con ¡esas raspas! y cubierto con una 'rillette' ahumada de las carnecillas de la cabeza.

La lucioperca, curada y con vinagreta de eneldo y grosella blanca y fresa blanca encurtida.

La cocina del restaurante Nolla, con Albert Franch al fondo. / Pau Arenós

El tomate, laminado, con ketchup del fruto fermentado y sorbete de grosella.

La oca, curada dos semanas, las pechugas rustidas; los muslos confitados y a la brasa y el corazón y la molleja en un pincho.

Nolla se alza sobre tres pilares: «maximalización» de los ingredientes, de la baya a la raíz; no aceptan envases de un solo uso y si hay restos incomibles, al compostador.

Continuamente buscan soluciones: las cáscaras de huevo formarán parte de futuros platos cerámicos.

La entrada del restaurante Nolla, en Helsinki. / Pau Arenós

Los uniformes –cocina y sala visten igual– son sábanas reutilizadas de hospitales.

Los cubiertos, de los años 50, reaprovechados. Las servilletas, de tela de final de línea. Los vasos provienen de botellas de agua con gas. Y así, todo.

En Semana Santa cedieron. Instalaron aire acondicionado. El norte va cogiendo aires de sur. El futuro es peliagudo. Por eso son necesarios restaurantes como Nolla.