Best Chefs Awards 2025
Este cocinero ha sido reconocido como el mejor del mundo por segunda vez
Menos de mil votantes eligieron la noche del jueves a los tres mejores cocineros del mundo en Milán
Best Chefs Awards, fundado hace diez años, es otra lista que intenta hacerse un hueco en el saturado espacio de las competiciones
Esta es la lista de las listas: los 30 mejores restaurantes del mundo
El cocinero danés Rasmus Munk, de Alchemist, Copenhague, fue premiado la noche del jueves en Milán como Mejor Chef del Mundo en los premios Best Chefs Awards 2025. Munk ya fue reconocido con el mismo galardón en el 2024. En el segundo puesto, la eslovena Ana Roš (Hiša Franko) y en el tercero, Himanshu Saini (Trèsind Studio).
Tras la ceremonia, el cocinero danés dijo: “Recibir este premio es una verdadera lección de humildad”. Alchemist ocupa un almacén gigantesco en la isla de Refshaleøen, que incluye una cúpula para proyecciones. El precio del menú supera los 700 euros. “Gastronomía, drama, arte y visuales espectaculares se fusionan para crear el universo Alchemist”, escriben en su web.
Entre los platos, unas costillas de acero que recuerda las tripas enfermas de niños famélicos sobre los que han colocado láminas de lomo de conejo o un postre con un ataúd de chocolate para concienciar y defender el comercio justo.
Los Best Chef Awards comenzaron en el 2015 y la primera lista la lanzaron dos años después. Votan menos de mil personas: 572 cocineros y 400 periodistas o expertos en gastronomía.
Dabiz Muñoz llegó a lo más alto en 2021, 2022 y 2023 y Joan Roca en 2017 y 2018. En 2023 y 2024, Albert Adrià quedó en el segundo puesto y este año ya no está en el podio.
Así como Michelin entrega estrellas y Repsol, soles, los organizadores de esta lista –buscando su espacio en la saturada competición con decenas de clasificaciones– los premian con ‘cuchillos’.
3 cuchillos
Albert Adrià, Enigma, Barcelona
Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, Rentería (Guipúzcoa)
Ángel León, Aponiente, El Puerto de Santa María (Cádiz)
David Muñoz, DiverXO, Madrid
Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid
Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, Disfrutar, Barcelona
Eneko Atxa, Azurmendi, Larrabetzu (Vizcaya)
Javier y Sergio Torres, Cocina Hermanos Torres, Barcelona, España
Joan Roca, El Celler de Can Roca, Girona, España
Martín Berasategui, Martín Berasategui, San Sebastian, España
Nacho Manzano, Casa Marcial, Arriondas (Asturias). NOVEDAD
Paco Méndez, Come, Barcelona
Paco Morales y Paola Gualandi, Noor, Córdoba
Paco Pérez, Miramar, Llançá (Girona)
Paco Roncero, Paco Roncero, Madrid
Paolo Casagrande, Lasarte, Barcelona
Quique Dacosta, Quique Dacosta, Denia (Alicante)
Bittor Arginzoniz, Asador Etxebarri, Atxondo (Vizcaya)
2 cuchillos
Antonio Romero, Suculent, Barcelona
Begoña Rodrigo, La Salita, Valencia
Dani García, Smoked Room, Madrid
David Yárnoz, Molino de Urdániz, Urdániz (Navarra)
Elena Arzak, Arzak, San Sebastián
Fina Puidgevall y Martina Puigvert, Les Cols, Olot (Girona)
Javier Olleros, Culler De Pau, O Grove (Pontevedra)
Jesús Sánchez, Cenador de Amós, Villaverde de Pontones (Cantabria)
Jordi Vilà, Alkimia, Barcelona
Juanlu Fernández, Lú Cocina y Alma, Jerez de la Frontera
Luis Valls, El Poblet, Valencia
Mario Sandoval, Coque, Madrid
Paulo Airaudo, Amelia, San Sebastián
Rafa Zafra, Estimar, Barcelona
Ricard Camarena, Ricard Camarena, Valencia
Tetsuro Maeda, Txispa, Atxondo (Vizcaya)
Toño Pérez, Atrio, Cáceres
Xavier Pellicer, Xavier Pellicer, Barcelona
1 cuchillo
Aitor Arregi, Elkano, Guetaria (Guipúzcoa)
Benito Gómez, Bardal, Ronda (Málaga)
Diego Murciego, Desde 1911, Madrid
Javi Estévez, La Tasquería, Madrid
Javier Sanz y Juan Sahuquillo, Cañitas Maite Gastro, Casas-Ibáñez (Albacete)
Jorge Muñoz y Sara Peral, OSA, Madrid
Josean Alija, Nerua Guggenheim, Bilbao
Josep Moreno, Deliranto, Salou (Tarragona)
Juanjo López, La Tasquita de Enfrente, Madrid
Macarena de Castro, Maca de Castro, Alcudia (Mallorca)
Oliver Peña, Teatro Kitchen & Bar, Barcelona
Pablo González, Cabaña Buenavista, Murcia
Pedro Sánchez, Bagá, Jaén
Pepe Solla, Casa Solla, Poio (Pontevedra)
Rafa de Bedoya, Aleia, Barcelona
Rafa Peña, Gresca, Barcelona
Ramon Freixa, Ramon Freixa Tradición, Madrid
Xosé Torres Cannas, Pepe Vieira, Raxo (Pontevedra)
Premios especiales
‘The Best Food Art’, para Quique Dacosta
‘The Best Science’, para Diego Guerrero, (DSTAgE)
‘The Best Humanity’, para los chefs de World Central Kitchen (WCK), ONG de José Andrés
‘The Best Visionary’: Massimo Bottura, Osteria Francescana, Módena, Italia
‘The Best Pastry’: Pía Salazar, Nuema, Quito, Ecuador
‘The Best Terroir’: Debora Fadul, Diacà, Ciudad de Guatemala, Guatemala
‘The Best Creativity’: Jason Liu, Ling Long, Shanghái, China
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Malas noticias para los catalanes: adiós a los próximos tres festivos nacionales
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción