Este cocinero ha sido reconocido como el mejor del mundo por segunda vez

El cocinero danés Rasmus Munk, de Alchemist, Copenhague, fue premiado la noche del jueves en Milán como Mejor Chef del Mundo en los premios Best Chefs Awards 2025. Munk ya fue reconocido con el mismo galardón en el 2024. En el segundo puesto, la eslovena Ana Roš (Hiša Franko) y en el tercero, Himanshu Saini (Trèsind Studio).

Tras la ceremonia, el cocinero danés dijo: “Recibir este premio es una verdadera lección de humildad”. Alchemist ocupa un almacén gigantesco en la isla de Refshaleøen, que incluye una cúpula para proyecciones. El precio del menú supera los 700 euros. “Gastronomía, drama, arte y visuales espectaculares se fusionan para crear el universo Alchemist”, escriben en su web.

Entre los platos, unas costillas de acero que recuerda las tripas enfermas de niños famélicos sobre los que han colocado láminas de lomo de conejo o un postre con un ataúd de chocolate para concienciar y defender el comercio justo.

Los Best Chef Awards comenzaron en el 2015 y la primera lista la lanzaron dos años después. Votan menos de mil personas: 572 cocineros y 400 periodistas o expertos en gastronomía.

Dabiz Muñoz llegó a lo más alto en 2021, 2022 y 2023 y Joan Roca en 2017 y 2018. En 2023 y 2024, Albert Adrià quedó en el segundo puesto y este año ya no está en el podio.

Así como Michelin entrega estrellas y Repsol, soles, los organizadores de esta lista –buscando su espacio en la saturada competición con decenas de clasificaciones– los premian con ‘cuchillos’.

3 cuchillos

Albert Adrià, Enigma, Barcelona

Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, Rentería (Guipúzcoa)

Ángel León, Aponiente, El Puerto de Santa María (Cádiz)

David Muñoz, DiverXO, Madrid

Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid

Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, Disfrutar, Barcelona

Eneko Atxa, Azurmendi, Larrabetzu (Vizcaya)

Javier y Sergio Torres, Cocina Hermanos Torres, Barcelona, España

Joan Roca, El Celler de Can Roca, Girona, España

Martín Berasategui, Martín Berasategui, San Sebastian, España

Nacho Manzano, Casa Marcial, Arriondas (Asturias). NOVEDAD

Paco Méndez, Come, Barcelona

Paco Morales y Paola Gualandi, Noor, Córdoba

Paco Pérez, Miramar, Llançá (Girona)

Paco Roncero, Paco Roncero, Madrid

Paolo Casagrande, Lasarte, Barcelona

Quique Dacosta, Quique Dacosta, Denia (Alicante)

Bittor Arginzoniz, Asador Etxebarri, Atxondo (Vizcaya)

2 cuchillos

Antonio Romero, Suculent, Barcelona

Begoña Rodrigo, La Salita, Valencia

Dani García, Smoked Room, Madrid

David Yárnoz, Molino de Urdániz, Urdániz (Navarra)

Elena Arzak, Arzak, San Sebastián

Fina Puidgevall y Martina Puigvert, Les Cols, Olot (Girona)

Javier Olleros, Culler De Pau, O Grove (Pontevedra)

Jesús Sánchez, Cenador de Amós, Villaverde de Pontones (Cantabria)

Jordi Vilà, Alkimia, Barcelona

Juanlu Fernández, Lú Cocina y Alma, Jerez de la Frontera

Luis Valls, El Poblet, Valencia

Mario Sandoval, Coque, Madrid

Paulo Airaudo, Amelia, San Sebastián

Rafa Zafra, Estimar, Barcelona

Ricard Camarena, Ricard Camarena, Valencia

Tetsuro Maeda, Txispa, Atxondo (Vizcaya)

Toño Pérez, Atrio, Cáceres

Xavier Pellicer, Xavier Pellicer, Barcelona

1 cuchillo

Aitor Arregi, Elkano, Guetaria (Guipúzcoa)

Benito Gómez, Bardal, Ronda (Málaga)

Diego Murciego, Desde 1911, Madrid

Javi Estévez, La Tasquería, Madrid

Javier Sanz y Juan Sahuquillo, Cañitas Maite Gastro, Casas-Ibáñez (Albacete)

Jorge Muñoz y Sara Peral, OSA, Madrid

Josean Alija, Nerua Guggenheim, Bilbao

Josep Moreno, Deliranto, Salou (Tarragona)

Juanjo López, La Tasquita de Enfrente, Madrid

Macarena de Castro, Maca de Castro, Alcudia (Mallorca)

Oliver Peña, Teatro Kitchen & Bar, Barcelona

Pablo González, Cabaña Buenavista, Murcia

Pedro Sánchez, Bagá, Jaén

Pepe Solla, Casa Solla, Poio (Pontevedra)

Rafa de Bedoya, Aleia, Barcelona

Rafa Peña, Gresca, Barcelona

Ramon Freixa, Ramon Freixa Tradición, Madrid

Xosé Torres Cannas, Pepe Vieira, Raxo (Pontevedra)

Premios especiales

‘The Best Food Art’, para Quique Dacosta

‘The Best Science’, para Diego Guerrero, (DSTAgE)

‘The Best Humanity’, para los chefs de World Central Kitchen (WCK), ONG de José Andrés

‘The Best Visionary’: Massimo Bottura, Osteria Francescana, Módena, Italia

‘The Best Pastry’: Pía Salazar, Nuema, Quito, Ecuador

‘The Best Terroir’: Debora Fadul, Diacà, Ciudad de Guatemala, Guatemala

‘The Best Creativity’: Jason Liu, Ling Long, Shanghái, China