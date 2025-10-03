Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Last Monkey, Magatzem de Ses Illes y Laowang Hotpot
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina catalana, pescados y mariscos asequibles, platillos asiáticos...
Planazo para el fin de semana en Barcelona: 'nigiris', platos de todo el Mediterráneo, cocina casera...
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Stefano Mazza se consideró el último mono al llegar a la hostelería y ya es un veterano: su restaurante sigue en forma con una mezcla de sabores asiáticos. Así de asiático, personal, apetecible y a buen precio es Last Monkey.
Joan Busquets y Lucía Martínez Loureiro nos acercan la gastronomía de las islas baleares al barrio de Gràcia. Esto es lo que puedes probar en Magatzem de Ses Illes.
La experiencia gastronómica más curiosa y divertida está al lado de Barcelona, en un polígono de Badalona. Este local con luces de neón, cazuelas humeantes, una despensa con forma de supermercado y karaoke convierte el 'hotpot' chino en un espectáculo que puede durar hasta la madrugada. Así es Laowang Hotpot.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España