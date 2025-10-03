Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Last Monkey, Magatzem de Ses Illes y Laowang Hotpot

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina catalana, pescados y mariscos asequibles, platillos asiáticos...

Planazo para el fin de semana en Barcelona: 'nigiris', platos de todo el Mediterráneo, cocina casera...

La berenjena china confitada de Last Monkey.

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Last Monkey

Last Monkey

Stefano Mazza se consideró el último mono al llegar a la hostelería y ya es un veterano: su restaurante sigue en forma con una mezcla de sabores asiáticos. Así de asiático, personal, apetecible y a buen precio es Last Monkey.

El 'baozi' con salsa 'amatriciana' de Last Monkey.

Magatzem de Ses Illes

Magatzem de Ses Illes

Joan Busquets y Lucía Martínez Loureiro nos acercan la gastronomía de las islas baleares al barrio de Gràcia. Esto es lo que puedes probar en Magatzem de Ses Illes.

Lucía Martínez en Magatzem de Ses Illes.

Laowang Hotpot

Laowang Hotpot

La experiencia gastronómica más curiosa y divertida está al lado de Barcelona, en un polígono de Badalona. Este local con luces de neón, cazuelas humeantes, una despensa con forma de supermercado y karaoke convierte el 'hotpot' chino en un espectáculo que puede durar hasta la madrugada. Así es Laowang Hotpot.

Algunas de las mesas del restaurante Laowang Hotpot.

Algunas de las mesas del restaurante Laowang Hotpot.

