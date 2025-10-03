3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Last Monkey, Magatzem de Ses Illes y Laowang Hotpot

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Last Monkey Stefano Mazza se consideró el último mono al llegar a la hostelería y ya es un veterano: su restaurante sigue en forma con una mezcla de sabores asiáticos. Así de asiático, personal, apetecible y a buen precio es Last Monkey.

El 'baozi' con salsa 'amatriciana' de Last Monkey. / Manu Mitru

Magatzem de Ses Illes Joan Busquets y Lucía Martínez Loureiro nos acercan la gastronomía de las islas baleares al barrio de Gràcia. Esto es lo que puedes probar en Magatzem de Ses Illes.

Lucía Martínez, en Magatzem de Ses Illes. / Òscar Gómez

Laowang Hotpot La experiencia gastronómica más curiosa y divertida está al lado de Barcelona, en un polígono de Badalona. Este local con luces de neón, cazuelas humeantes, una despensa con forma de supermercado y karaoke convierte el 'hotpot' chino en un espectáculo que puede durar hasta la madrugada. Así es Laowang Hotpot.