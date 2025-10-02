Restaurante Ippudo: el rey del 'ramen' se instala en Barcelona

Cinco minutos de charla con Shigemi Kawahara y todo cobra sentido. Porque solo con la energía que desprende este cocinero de 73 años se puede montar un imperio gastronómico como el suyo: más de 150 establecimientos en Japón y otros tantos en el resto del mundo, el último, hace unos días en Barcelona. Se llama Ippudo, como todos ellos, y en el idioma del país del sol naciente viene a significar 'un aire nuevo a la sala'. Es lo que hizo él con este icónico plato nipón de origen chino: darle una nueva vida, reinventarlo porque hasta su irrupción estaba visto como algo aburrido. De ahí que haya sido coronado, por aclamación popular, como el rey del 'ramen'.

Ippudo Diputació, 164. Barcelona ippudo.es Precio medio (sin bebidas): 20 €

Porque en 1985, cuando decidió dejar su exitoso bar en Fukuoka para montar el primer Ippudo en el barrio de Hakata, el 'ramen' no era tan popular entre los japoneses. A él, sin embargo, le encantaba. "No había nadie que quisiera expandir la cultura del 'ramen', nadie que dijera 'mira que bonita, qué divertida y qué profunda es'". Él sí. "No era popular entonces. Quise ser un ejemplo demostrando que el 'ramen' era algo atractivo".

Lo cierto es que le costó lo suyo triunfar. De hecho, no fue hasta al cabo de tres años cuando aquel Ippudo comenzó a funcionar. Y tuvo que esperar dos décadas para inaugurar el primer local en Tokio (2005). La cosa se aceleró cuando apareció en los medios de comunicación y participó en el concurso de cocina televisivo Ramen Chef Championship. Tres años de victorias consecutivas le valieron el título de Ramen King (rey del 'ramen').

El 'ramen' clásico de Ippudo, llamado Shiromaru. / Marc Sánchez

A partir de ahí, el 'boom'. Aunque, más que un reino, lo suyo es un imperio que abarca su país natal y medio mundo. Kawahara, que figura en el museo del 'ramen' de Shin-Yokohama desde 1994 como representante del 'ramen' hecho con caldo 'tonkotsu' (con huesos de cerdo), empezó a internacionalizar su marca en 2008. "Cuando cumplí 50 años decidí que quería salir de Japón y ver hasta dónde llegaba la aceptación del 'ramen' en el extranjero".

El salto a Nueva York

Lo hizo a lo grande, saltando al East Village de Nueva York con un éxito tremendo. "El 'New York Times' tituló: 'Un viaje a Japón por 13 dólares'. Y eso me hizo muy feliz porque en Ippudo no solo servimos un bol de 'ramen' sino la experiencia de sentirte como en mi país. El sabor de esta sopa de fideos no es el único secreto del éxito; también que el restaurante sea igual que en Japón, y que el trato del personal te haga sentir bien desde que te recibe con hospitalidad cuando llegas hasta que te agradece la visita cuando te vas".

Queda claro que la fórmula funciona porque Ippudo está presente en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Australia, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia... y ahora España.

Shigemi Kawahara, con el equipo de Ippudo en Barcelona. / Ferran Imedio

Ahora ha llegado a Barcelona, ciudad que conocía porque en verano de 2017 montó un 'pop up' en un chiringuito de Gavà (que fue un éxito). Y le encantó la ciudad. Así que a la hora de decidirse por España, escogió la capital catalana para instalarse. "Fukuoka y Barcelona se parecen mucho: tiene mar, tiene montaña, la gente es muy cálida y se come de maravilla. Si nos va bien, abriremos dos o tres restaurantes más", asegura.

4 tipos de 'ramen'

En Ippudo hacen 'ramen' con caldo 'tonkotsu' que se cocina durante 48 horas para que tenga el máximo sabor. En Barcelona sirven el clásico, el moderno (con aceite de aromático de ajo y 'miso picante'), el vegetariano (con 'dashi' de setas y alga 'kombu' y una base cremosa de sésamo) y el picante (con un caldo cremoso con carne de cerdo picada y especias suaves).

La carta se completa con una ensalada de tofu y aguacate, 'edamame' picante, pimientos de Padrón, caballa con salsa de gazpacho, 'buns' de cerdo ibérico o de champiñones, y pollo 'kara-age' (frito a la japonesa).