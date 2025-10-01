‘Spanish Curri’, de receta exótica a ingrediente ‘secreto’ de nuestros chefs

Era Ferran Adrià el que dijo una vez aquello de que “en dos generaciones, el ‘sushi’ será tan español como la croqueta”. Con una nota socarrona al pie, la que recuerda que la croqueta, al menos en origen es francesa y no española.

Con esto, el genio de Cala Montjoi ponía de relieve cómo los ingredientes o recetas foráneos lo son hasta que dejan de serlo. Y el padre que no sabía ni lo que era un ‘ramen’ acaba viendo cómo sus chiquillos lo devoran cada fin de semana mientras ven el último ’hit’ de Netflix.

En los últimos 20 años el curri ha pasado de receta que solo se tomaba en los cuatro indios y tailandeses que había en algunas ciudades a ser asumido por multitud de cocineros para enriquecer su propuesta gastronómica… que no tiene por qué ser asiática.

El curri de rabo de vaca de La Raquetista (Madrid). / La Raquetista

Curri castizo

Un loco de los curris es Javier Aparicio, que precisamente celebra en 2025 el décimo aniversario de La Raquetista (Doctor Castelo 19 y Juan Bravo 41, Madrid). En su carta pervive desde sus inicios el curri de rabo de vaca. “Antes de abrir Cachivache, mi primera taberna, estuve trabajando en un restaurante fusión, Moonsoon, que abrió un chef australiano en Madrid. Allí me enamoré de la cocina asiática y del curri”, recuerda.

Aparicio distingue entre los curris de raíz india -“con base de especias secas, cebolla y tomate”- y los del sudeste asiático, “que nacen a partir de pastas frescas de hierbas, chiles, con protagonismo del ‘lemongrass’, la ‘citronella”, etc. A partir de estos dos, hay muchas ramificaciones”.

El curri de rabo de vaca de La Raquetista pertenece a esta segunda familia. “El curri me parece una receta extraordinaria, porque logra la armonía a partir de muchos ingredientes. Nuestra receta se basa en la cocción prolongada de esta carne, que tiene mucho colágeno, en un curri con chile rojo, chalota, bastante canela, leche de coco, el tamarindo con su ácido cálido…”. Aunque es un favorito de los clientes que no sale de carta, la versión actual dista bastante de la original: “En una escala del 1 al 10, la primera era un 7 en picante mientras que la actual es un 3. Tuve que rebajarlo porque los clientes me lo devolvían”.

El curri de pez limón de Kava (Marbella). / Kava

Curris de cosecha propia

A Fernando Alcalá, del restaurante Kava (Avenida de Antonio Belón, 4, Marbella) le gusta destacar que el curri no es más que “una mezcla, igual que sería nuestro sofrito”. En su restaurante hace numerosas pastas que, en muchas ocasiones, solo tienen del curri la inspiración de la técnica. “Hacemos un curri de chivo malagueño con una pasta que lleva tomillo, cebolla, mucho ajo, cáscaras de naranja, etc. Se incorpora al guiso de la carne como si de una picada se tratara”.

Alcalá asegura que para él “es natural mezclar su forma de cocinar “con aquello que se hace en la otra punta del planeta”. No en vano uno de los que sirve es un curri frío, “una especie de pipirrana, que lleva su punto picante, que le ha costado aceptar a la gente… hasta que lo ha aceptado”. Otro ejemplo es su pez limón con curri de lechugas variadas… que también incorpora un gazpachuelo de levadura.

En una tierra que pide abrigo en cuanto el verano se despide como es Burgos, no extraña que el curri también hay encontrado su hueco. Ricardo Temiño al frente del estrella Michelin del mismo nombre (San Juan, 3, Burgos) lo mezcla con mango, apio y lima. “Este plato se me ocurrió en mi viaje de novios en Tailandia. Lo probé en versión caliente y pensé ‘esto en frío tiene que ser la leche’ así que decidí hacer una especie de prepostre con aquella inspiración”, cuenta el chef.

Para el plato, Temiño hace su propia pasta de curri verde, que incluye “lima ‘kefir’, ‘galanga’, pimiento verde, chile…”. No es la única que ha elaborado: “También preparamos en una ocasión uno con pimiento del piquillo que acompaña una calabaza asada. Al final se trata de aprovechar ideas de culturas diferentes para crear una cocina que llame la atención”.

Curri, mango y lima: un prepostre con la firma de Ricardo Temiño (Burgos). / Ricardo Temiño

Y del prepostre al postre. En El Alimentario (Avenida Infanta Elena, 1, Torre del Mar, Málaga), Jaime Tejedor sirve un arroz con leche que suma piña al curri y helado de coco. “Todo esto tiene que ver con un par de cosas: por un lado soy un loco de la cocina india y, por otro, trabajé cinco años en Reino Unido y allí el plato nacional es el ‘chichen tikka masala”, cuenta entre risas Tejedor.

Para él, el curri aporta un toque especiado que mejora el arroz con leche. “Ayuda también a la profundidad la acidez de la piña”. Más allá del postre, lo ha usado en otras preparaciones pero siempre en forma de “toquecito en la vinagreta de una ensalada, en un plato con pichón”.

Para Tejedor, que se desempeña en un pueblo malagueño, las especias son “un nexo que permite unir sabores muy diferentes” sin que la mezcla resulte demasiado atrevida. “Hay que ir poco a poco para no asustar a la clientela”, explica. Eso sí, aunque el curri esté cada vez más generalizado, recuerda que no es nada nuevo: “Hace 15 años Ricard Camarena ya se lo añada a un arroz con leche. Al final no estamos inventado nada”.