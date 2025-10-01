Los restaurantes de Pau Arenós
Rooster & Bubbles: el pollo a l'ast de la nueva generación
Marc Martínez sigue los pasos de su abuelo Joan Casas, que en 1962 comenzó la era moderna de los asadores de pollastres con conexión al gas ciudad
La Cort del Mos: cocineros que buscan en recetarios medievales para construir la cocina de hoy
Bonanova: el restaurante de Barcelona sin nombre en la puerta que ha cumplido 60 años
El paso del tiempo lo registran los letreros en la vía pública, que explican el cambio social. En 1962, Joan Casas puso a cacarear la 'rostisseria' Kikiriki en Hostafrancs y en el 2021, Marc Martínez Casas, el nieto, emprendió la suya en el Born: Rooster & Bubbles, donde despacha 15.000 pollos a l’ast anuales.
En 60 años, de la onomatopeya al inglés. En junio, Marc se expandió con un segundo domicilio en el Eixample.
Rooster & Bubbles
París, 177. Barcelona
Tf: 932.955.668
Precio medio (sin vino): 20-25 €
En esencia es lo mismo que hicieron su abuelo y su abuela, Joan y Maria Recasens; su madre y su padre, Ana María Casas y Asensio Rafael Martínez, y su tío, Jordi Casas, los tres últimos en los dos establecimientos históricos 'kikirikeros', aunque Marc propulsa una nueva retórica.
El tío Jordi, en el original, el de la calle de Sant Roc, que el 24 de junio de 1962 inició el aleteo.
Al sentarme, me interesa saber qué aportó exactamente el señor Casas, puesto que la carne ensartada sobre el fuego es un arte milenario y en ciudades como Barcelona, el pollito mareado ha sido un asunto con solera desde los días del carbón y la leña.
El caso es que el joven Casas, hijo del alcalde de La Pobla de Montornès (Tarragona), y en el negocio de las granjas avícolas, viajó a Berlín, donde se encandiló de la visión de un asador de codillos y, de regreso a la amuermada Barcelona de los 60, se puso en contacto con una empresa de maquinaria de hostelería para ver si le podían fabricar un aparato que pudiera ser conectado al gas ciudad.
Esto se lo ha contado la abuela Maria a Marc. Recorto una frase: «Gracias al gas ciudad cocinaba más volumen y con más rapidez».
Tal vez no sea atrevido concluir que Joan Casas inició la era moderna del pollo a l’ast. El fundador compitió con Los Caracoles, Glaciar, Piolindo, Pimpollo...
Con la marca en inglés –¿por qué no Pollastres i Bombolles?–, Marc condensa dos ítems: uno, la estrella alada y, el otro, la burbuja.
Porque además de aves en rotación, en Kikiriki también descorchaban la alegría: cava en copas 'pompadour' para que cualquier día pudiera ser domingo.
«Ahora cuesta encontrar las 'pompadour'», dice el emprendedor, que estudió 'marketing' e hizo un máster de dirección de empresa en San Francisco, donde se buscó la vida como profesor de cocina y chef a domicilio.
Las 'pompadour' están disponibles para los nostálgicos de las oscuras y pesadas alacenas de los abuelos.
Bebo primero el Perelada Stars Reserva del 2022, en esa 'pompadour' que dispersa el gas, y luego, ya en copa Spiegelau, el tinto Dido 2022.
Croqueta de pollo a l’ast, bravas con 'allioli' –la receta familiar con tres aceites– y 'shichimi togarashi' (campeonas en 2024: no lo dice la carta, así pues ¡error de 'marketing' de un marquetiniano!), macarrones con espalda de cerdo a l’ast y ese mismo puerco en un bocadillo con una salsa de curri, al que le quitaría la alfalfa. Todo apetecible, todo sabroso.
Menos deseables los postres, el 'brownie' con nata y caramelo salado y otra versión del 'pa amb xocolata'.
Pienso que Marc debería jugar a fondo con la máquina, una Rotisol, francesa, y asar lo improbable en esta clase de aparatos. Ya ha metido patos, cochinillos y calabazas, ¿por qué no lubinas, langostas, percebes, coliflores, lechugas, pulardas y capones? Sacar el ast de dar vueltas y vueltas sobre lo mismo.
Aplaudo la pierna de cordero, deshuesada, macerada en seco con tomillo y laurel, volteada una hora y poco más en la Rotisol y, después, laminada y servida con patatas hervidas/horno.
¿Y el pollo? Medio ejemplar, muslo y pechuga, 'groc català'. Exterior dorado; tierno interior.
Pregunto peso (sobre un kilo), aliño (sal y pimienta) y tiempo de cocción (hora y quince, más o menos).
«Pero lo importante es cuándo lo han matado: llega 24 horas después del matadero, máximo, 36». Ojalá la fecha en las carnicerías.
Joan Casas murió en 1971: tenía 36 años. La abuela Maria quedó viuda con 27 años y 4 hijos.
Casi una década después del primer Kikiriki, estaban a punto de abrir en Madrid: nunca sucedió. «Entonces se rompió todo», explica Marc que dice la abuela Maria, emocionada.
De Joan a Marc, el mismo concepto visto por generaciones distintas.
El equipo
Fredy Yautibug, Carlos Andrés Bilbao, Miguel Alejandro Meza, José Rea, Leyver Agustín Freire, Leah Del Cid, Andrei Galbeaza y Rahman Hastatur.
