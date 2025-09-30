Jazminos, el restaurante árabe que cocina con un corazón catalán

La historia de Jazminos (Madrazo, 32) es tan sencilla como compleja. Su artífice, Paula Sandoval (Barcelona, 1995), nunca imaginó que acabaría cocinando. Tras un camino de dudas académicas, fueron sus padres quienes la empujaron a seguir aquello que de verdad le apasionaba. Fue entonces cuando, influida por su padre, descubrió la cocina en una escuela tradicional de Bilbao. Allí se topó con su primera certeza: se había enamorado de la profesión.

Jazminos Madrazo, 32. Barcelona Tf.: 623.974.756 jazminos.com Precio medio (sin bebidas): 30 €

Después llegaron los escenarios brillantes de la alta gastronomía, las cocinas vanguardistas y las estadías en restaurantes de renombre. Pero también otra convicción: ese universo no era para ella. Paula buscaba algo más terrenal, más real. Y ahí volvió a aparecer la figura de su padre, proponiéndole viajar por Marruecos, Turquía, Palestina y otros países árabes para abrir perspectivas. Aquella experiencia cambió su manera de mirar el mundo. Descubrió el poder de las especias, la simplicidad dentro de la complejidad y un concepto de hospitalidad radical: casas abiertas donde una sola receta, repetida y perfeccionada, se convierte en patrimonio vivo.

Varios platos del restaurante Jazminos. / Victòria Rovira

De esa revelación nació el primer Jazminos en Bilbao, en 2019. El restaurante se convirtió en una casa de sabores donde su padre, en más de una ocasión, hizo el viaje exprés desde Barcelona solo para abrazarla después de un kebab. Ese vínculo íntimo entre padre e hija es la raíz de un proyecto que, tras varios giros, desembarcó en Barcelona el pasado mes de junio.

Un local "sin distracciones"

Hoy, Jazminos vive en Sant Gervasi. Un local pequeño, blanco, de madera hecha a mano por el hermano de Paula, carpintero de oficio. Un espacio que respira femineidad, íntimo y sereno donde todo gira en torno a la mesa. La luz es tenue, no hay decoración. Solo el mobiliario, los vinos a la vista. “No quería distracciones. Aqui lo importante es la cultura, la gastronomía, y que la gente se sienta bien recibida, como en casa”, explica la cocinera.

La sala del restaurante Jazminos. / Victòria Rovira

La propuesta viaja por la amplitud de la cocina árabe: 'baba ganoush' y falafel que podrían ser de Palestina, pinchos a la brasa, especias que recuerdan a mercados de Estambul y cuscús que remiten a patios marroquís. O de cualquier otro rincón del mapa mediterráneo árabe, casi todo pasa por las manos de Paula. Cada plato es evidente -recetas populares y reconocidas de la geografía árabe- pero son sutiles, elegantes, trabajadas. Ricas de sabor, bonitas a la vista.

Vinos de la bodega del Penedès de su pareja

En cada plato late el recuerdo de su padre, recientemente fallecido, cuya aura sigue omnipresente en el proyecto. Para Paula, cocinar aquí es también rendir homenaje: “Si no fuese por él, no estaría en una cocina ni habría descubierto esta cultura. Me dio el impulso para lanzarme”.

La carta de vinos es exclusivamente nacional, con un protagonismo especial para el Penedès. Muchos de los vinos proceden de Cal Xurriu, la bodega de su pareja en Sant Sadurní d'Anoia, lo que subraya la voluntad de Paula de mantenerlo todo, en la medida de lo posible, en casa y alrededores. Esa coherencia se suma a la miel de la finca de su padre, los muebles hechos por su hermano y el trabajo con productores de confianza.

Jazminos no pretende ser purista ni decorativo. Es un lugar vivo, donde la cocina árabe se interpreta desde el Mediterráneo, con frescura y autenticidad. Donde lo político y lo religioso se desvanecen frente al pan compartido. Donde el futuro de la restauración cabe en 30 plazas y en una escala humana, está convencida Paula. Un lugar donde es agradble estar, y dejarse inicar. Compartir platos sabrosos y brindar con vinos buenos.

El cumplido más hermoso que ha recibido por parte de una clienta lo resume todo: “Estos mantis robaron mi corazón turco". En ese momento, acababa de pasar un ángel.