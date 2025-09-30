No vayas a un restaurante el día de la apertura

Nunca es buena idea sentarse en un restaurante el día de su apertura, a menos que la propiedad sea profesional y previsora, con un tiempo previo dedicado al entreno –eso que llaman ‘soft opening’, con invitaciones a familiares y amigos– y reservas por debajo de la capacidad para un adecuado control.

Es corriente un desorden tranquilo fácilmente corregible y altamente preocupante la anarquía, que denuncia incapacidad y desorganización y unos síntomas que tal vez desemboquen en una enfermedad incurable. La excusa del “hemos acabado de abrir” es insostenible porque en la factura no habrá descuento por errores.

Atención también a los precios: ni demasiado bajos ni demasiado altos porque la indecisión se paga.

Los restaurantes con facturones que deciden después una amnistía monetaria dan la sensación a los primeros clientes de que han sido estafados; y al revés: encantados con tíquets de risa, se toleran mal las subidas.

Lo popular vive un renacimiento, con más entusiasmo que resultado, con el ‘esmorzar de forquilla’ como bandera, aunque a veces es un reducto para la monotonía de unos pocos platos. En ese segmento, fui al debut de un establecimiento que se autodenominaba ‘taverna catalana’, aunque la gilda, los ‘fingers’ de pollo y el ‘coulant’ despertaban sospechas.

La primera pega fue el aire acondicionado, sin control: el mando pasó por las manos de tres personas que, incapaces de gobernarlo, lo pararon. Y después vino todo lo demás.

La tardanza hasta de 25 minutos entre primeros y segundos, y un arranque lento y disperso. La botella de vino equivocada: un blanco, cuando había pedido un tinto. El personal, parado o atolondrado por no saber qué hacer. La llegada de la botella correcta tarde y mal, abierta y en una cubitera entre hielos no pedidos: era un tinto, como ya conté.

La aceitera, de las rellenables y prohibidas. Platos olvidados en la barra. Confusión entre platos y mesas. Camareras que rehuían la mirada por no saber qué decir.

Bomba ácida. Albóndigas de carnes prietas e indefinidas. Entraña demasiado hecha. Y un guiso seco, astilloso, insípido, frío. Lo dejé. Pedí la cuenta. Apareció el dueño: recalentado o regenerado, dije. No, acabado de salir del fuego, dijo. La cuenta, por favor. Se demoraron en traerla. No cobraron el guiso. Y ya me dio igual.

No volveré. No estuve bien. Para pasarlo mal me entregaría al ‘bondage’. Quien quiera seguir por ahí que abra la cadena Las Cuevas del Sado, y que bañen los muslos de los clientes con el aceite de la fritura. Las Cuevas del Sardo si la especialidad es el pescado. Las Cuevas del Saldo para comistrajos y baraturas.