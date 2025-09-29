Yakumanka y Maymanta, dos buenos peruanos festejan que están de aniversario

Dos buenos restaurantes peruanos de Barcelona están de aniversario este 2025, y lo han celebrado a lo grande con sendas fiestas. Yakumanka ha soplado ocho velas, y Maymanta, una. El primero es un proyecto de Gastón Acurio, el chef más influyente del país sudamericano, y su socio y director en la capital catalana, Alonso Ferraro; el segundo tiene como líder a Omar Malpartida, que se labró un prestigio en Madrid antes de aterrizar en la Diagonal.

Yakumanka (València, 207) lleva servidos más de 250.000 platos, lo que da la medida de su éxito. El establecimiento, cuyo nombre significa “olla de agua” en quechua, propone una cocina de raíces basada en el uso de los ingredientes del mar y rinde homenaje a las tradiciones gastronómicas de Perú con un toque actual e informal.

Un menú para recorrer la cocina peruana

En su renovada carta, no faltan el ceviche, el tiradito y otros bocados marinos. Para celebrar estos ocho años, sirve el menú Experiencia Yakumanka (60 €), pensado para recorrer la cocina peruana: incluye 'wantacos' ('wantan' frito con forma de un taco, en este caso relleno de tartar de atún), conchitas, ceviche limeño y tiradito de atún con salsa 'ponzu' rocoto, con un plato principal a elegir entre ventresca al ajillo limeño o cerdo chifero.

Para celebrar el octavo aniversario, Yakumanka recibió el 16 de septiembre a Diego Oka, chef de La Mar (Miami), uno de los grandes embajadores de la cocina peruana en el mundo. Junto al cocinero del local barcelonés, Tomás de la Paz, prepararon una cena a cuatro manos.

El ceviche caliente de Maymanta. / Jordi Otix

Maymanta está situado en la planta 19ª del Hotel Grand Hyatt Barcelona, en la Diagonal, cerquita del Camp Nou (plaza de Pius XII, 4). Pero si ha tenido éxito en su arranque no es por las fenomenales vistas sobre la ciudad, sino por su cocina, que ha convertido el establecimiento en uno de los restaurantes peruanos de referencia de la capital catalana.

Productos traídos directamente desde Perú

Omar Malpartida, que comenzó en Madrid con espacios como Tiradito Madrid, Barra M y Luma, y triunfó con Maymanta Ibiza y Kaypa Menorca, trasladó su visión personal de Perú a Barcelona, importando ingredientes, técnicas y sabores directamente desde su país natal y adaptándolos a la ciudad. Fusiona el espíritu andino con la esencia mediterránea. La inminente carta para la temporada otoño-invierno ahonda en esa línea, ya que estará elaborada con productos traídos directamente desde Perú.

El pasado 28 de septiembre montó una fiesta en la que hubo una barra cevichera, una estación de brasas con anticuchos de corazón, lomo y gambas, un espacio de cocina criolla con guisos tradicionales como el seco y el ají de gallina, y otro que rindió homenaje a las diversas culturas que han marcado la gastronomía peruana a lo largo de la historia. No faltaron cócteles de autor ni música en vivo.