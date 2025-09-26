"Como una pizza de huevo"
Si quieres disfrutar de tortillas abiertas deliciosas este finde, toma nota de estos 3 restaurantes
En estas direcciones juegan con la receta "vaga" que inventó el chef madrileño Sacha Hormaechea
Las mejores tortillas con 'cosas' por encima de Barcelona
Las mejores tortillas con callos de Barcelona
Hace muchos años, el arquitecto Rafael Moneo pidió al chef madrileño Sacha Hormaechea una tortilla que le recordara a la que le hacía su abuela. “Quería que tuviera el sabor de la parte de la tortilla que se cuaja en contacto con la sartén por una parte… pero también el del revuelto y así lo hice, dejándola sin hacer por un lado. Cuando lo estaba haciendo pensé '¡hostia, qué idea más tonta!'. Pero qué bien funciona…”, recuerda Sacha. Pues mira si funciona que se ha convertido en uno de los platos más plagiados, copiados y/o versionados de España. “Al final es como una pizza de huevo en la que puedes poner casi cualquier cosa”, cuenta el cocinero. En Barcelona la bordan en estos tres restaurantes.
Casa Anita en París
Este restaurante es propiedad de un gurmet llamado David Hernández, que tenía varios taxis y una financiera. Lo ha dejado todo por esta casa de comidas que se entrega a la cocina de mercado elaborada con productos de campanillas. Como las tortillas abiertas de gamba roja de Huelva y de bacalao. Aquí te damos más datos de Casa Anita en París.
Manda Huevos
Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Es la que probamos en nuestra visita a Manda Huevos.
Estimar
Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco en este restaurante del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI. En los platos (menuda vajilla bonita y original), pornococina y producto vestido solo con algún aliño. Espectacular la tortilla vaga de gambas rojas, caviar y percebe. Así se come en Estimar.
