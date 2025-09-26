3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gelida, Mundial Bar y Cohete Disco Bar

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Gelida El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Así es Gelida.

El bacalao a la 'llauna' del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Mundial Bar Grup Confiteria reabre el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. "Intentamos teletransportar al cliente en el tiempo", dicen en Mundial Bar.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Cohete Disco Bar El espacio ubicado en la Diagonal forma parte del concepto Cohete, que también incluye en la planta baja el restaurante de cocina internacional Jardín y otra discoteca llamada G Spot. En el piso de arriba puedes cenar platillos asiáticos y acabar bailando hasta las tantas: se llama Cohete Disco Bar.