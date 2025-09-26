Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gelida, Mundial Bar y Cohete Disco Bar

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

El 'capipota' del restaurante Gelida.

El 'capipota' del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Gelida

Gelida

El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Así es Gelida.

El bacalao a la 'llauna' del restaurante Gelida.

El bacalao a la 'llauna' del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Mundial Bar

Mundial Bar

Grup Confiteria reabre el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. "Intentamos teletransportar al cliente en el tiempo", dicen en Mundial Bar.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Cohete Disco Bar

Cohete Disco Bar

El espacio ubicado en la Diagonal forma parte del concepto Cohete, que también incluye en la planta baja el restaurante de cocina internacional Jardín y otra discoteca llamada G Spot. En el piso de arriba puedes cenar platillos asiáticos y acabar bailando hasta las tantas: se llama Cohete Disco Bar.

Varios de los platillos de Cohete Disco Bar.

Varios de los platillos de Cohete Disco Bar. / Lekuona Studio

TEMAS

