Al Kostat del Mar: el restaurante de Jordi Vilà se luce con su apuesta más marinera en Begur

Las cosas como son: hay muchos cocineros de postín que abren restaurantes más allá de la casa madre que les ha dado prestigio y que, ay, no alcanzan el nivel que se espera de ellos. No es el caso de Al Kostat del Mar, abierto a finales de esta primavera en el hotel Finca Victoria (Begur). Lleva la firma de Jordi Vilà, que luce una estrella Michelin por Alkimia y que dirige, al ladito mismo, Al Kostat, además de Vivanda, la tienda de comidas Va de Cuina y la gastronomía de Fàbrica Moritz. Que nadie tema por la reputación del chef porque hace honor a su merecida fama gracias al trabajo de Àlex López en la cocina y Xecu Fugarolas en la sala.

Al Kostat del Mar Calle del Mar, 4 (Sa Riera, Begur) Tf.: 972.600.835 hotelfincavictoria.com/al-kostat-del-mar Precio medio (sin bebidas): 70-80 €

Se trata de la primera incursión fuera de Barcelona de Vilà, que siempre había sido reacio a salir de la ciudad por miedo a no poder defender el pabellón con la exigencia y meticulosidad que le caracteriza. Por algo fue Premi Nacional de Gastronomia 2021.

Pero nada podía salir mal con la solvencia de dos 'cracks' como López, que pese a sus 32 años tiene una larga trayectoria en los fogones (estuvo en Miramar y trabajó en el Alkimia de la calle de la Indústria y en el actual en la Fàbrica Moritz), y Fugarolas (pasó por el Hotel Mas Solà, en Santa Coloma de Farners, y Hostal Sa Tuna, en Begur), un tipo cuya simpatía convierte cada servicio en una fiesta.

Platos de Al Kostat y platos propios

Juntos sirven muchos platos de Al Kostat (macarrones, tortilla de cebolla caramelizada, croqueta César, judía verde con patata y butifarra de perol...) y unos cuantos más que podrían ofrecer perfectamente en el establecimiento barcelonés pero que solo están disponibles junto al mar. Con estos últimos marcan perfil propio.

Son los que usan pescados y mariscos de las lonjas de Palamós, Roses, Blanes, Llançà... "Tenemos un acceso más directo al producto del mar porque no pasa por Mercabarna, y eso al final se nota en la calidad del producto", comenta López.

La terraza del restaurante Al Kostat del Mar, en el Hotel Finca Victoria. / El Periódico

Son los que salen, sugerencias del día marineras incluidas, de las brasas ubicadas en un rincón de ese tranquilo claustro con vistas parciales a la playa de Sa Riera en el que se reparten las mesas.

Una cocina más ligera que en Barcelona

"En Barcelona hay brasa pero no es protagonista como aquí. Allí mandan los rustidos y la cocina catalana más profunda. Aquí, los platos son más ligeros, pero siempre con toques catalanes", subraya López. Aquí y allí son dos adverbios que se usan a menudo en la charla con él y en la mesa del restaurante porque los platos que desfilan 'aquí' te hacen pensar en los que se prueban (o podrían probarse) 'allí'.

La ensaladilla rusa con patata, zanahoria, atún y huevo duro a la brasa del restaurante Al Kostat del Mar. / El Periódico

Y los dos primeros que son los que marcan el camino que irá tomando Al Kostat del Mar en el futuro. De hecho, el público les anima a ahondar en esa línea; los dos más vendidos -y con razón porque son auténticas maravillas- solo están en Begur. Son la ensaladilla rusa y las flores de calabacín rellenas de langostinos, 'menjar blanc' y salsa de albahaca. La primera, tan simple como austera y brillante, integra la patata, la zanahoria, el atún y el huevo duro hechos a la brasa, lo que aporta una nueva dimensión, ahumada y profunda.

El calamar de potera a la brasa con escalivada del restaurante Al Kostat del Mar. / Ferran Imedio

Le siguen el milhojas de 'ceps' crudos y cocidos, y panceta ibérica, con queso rallado y su salsa, a veces presente en el Al Kostat original, y una sugerencia del día, el calamar de potera a la brasa acompañado por una escalivada ("el mejor plato vegetariano del mundo" según Vilà), también a la brasa; aquí, el humo nubla un poco el paladar.

Los 'peus de porc' deshuesados y rellenos de butifarra de Cal Rovira y mollejas, con setas, 'espardenyes' y gamba. / Ferran Imedio

Versión 'begurenca' de otro 'hit' de la sede barcelonesa: los 'peus de porc' deshuesados y rellenos de butifarra de Cal Rovira, 'trompetes de la mort' y mollejas, acompañados de setas de temporada, se convierten aquí en un mar y montaña con el añadido de 'espardenyes' y gamba.

El 'cim i tomba', pura historia de la gastronomía de la Costa Brava, con ventresca de rodaballo, sepia y patata bañado en un pilpil del rodaballo, preceden el final de este ágape al lado del mar que se remata con unos higos con 'menjar blanc' y granizado de 'sisho' morado, un brote japonés que cultiva un proveedor en la vecina Pals.

Al Kostat del Mar cerrará la temporada a finales de octubre y la retomará en abril, quizá en marzo. Durante el parón de otoño e invierno, López abrirá un nuevo restaurante en el Hotel Casa Teva, en el Raval de Barcelona, que pertenece a los dueños del Finca Victoria. Habrá que esperar a noviembre para conocer su primer proyecto en solitario. Si lo hace como en Begur, que nadie tema tampoco por el futuro de este cocinero.