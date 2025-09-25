Cocina popular y auténtica
Restaurante Gyojasang: la barbacoa coreana y la profesora de Busan que se convirtió en chef en Barcelona
Mya Kim, que sirve platos típicos de su país en dos nuevos establecimientos homónimos, se enamoró de la capital catalana y dejó su trabajo en un colegio para convertirse en cocinera
El restaurante coreano más antiguo de Barcelona tiene relevo: se llama Kiwon y ha trabajado en Disfrutar, Àbac y Azurmendi
Comida coreana para hacer un maratón con las series de moda de Netflix
Curioso fenómeno el del K-pop en nuestro país: se ha puesto tan de moda que grupos como Blackpink son capaces de llenar sin esfuerzo estadios como el Olímpic. Curioso fenómeno porque antes de su irrupción en las 'playlists' de los fans patrios casi no existía cultura de la música asiática. Así que, siguiendo esta lógica-sin-lógica, cabe esperar que su gastronomía tenga un 'boom' tan fantástico porque su riqueza, sabor y variedad dan para que suene la música (coreana, por supuesto) mientras degustas una tortilla de 'kimchi' o un pollo frito. Eso es lo que sucede en Gyojasang Korean Kitchen & Bar, con sendos locales en las calles de Mallorca y Aragó abiertos en primavera de este 2025.
Gyojasang Korean Kitchen & Bar
Mallorca, 182, y Aragó, 238. Barcelona
Tf.: 93.832.65.94 y 93.244.80.64
gyojasang.com/es
Precio medio (sin bebidas): 25-30 €
El local de la calle de Aragó propone platos típicos de Corea del Sur y el de Mallorca le añade barbacoa. Visitamos este último, donde charlamos con la cocinera que los ha puesto en marcha, Mya Kim. Nacida en Busan, era profesora en su país y, en un viaje a Barcelona en 2019 para aprender castellano, se enamoró de la ciudad hasta el punto de dejarlo todo para instalarse en la capital catalana. "Estuve un año y me gustó mucho a pesar de que me tocó vivir la pandemia", recuerda.
Como era buena cocinera, se buscó la vida en los fogones del restaurante coreano La Picnic. Cinco años pasó allí antes de ofrecerse al grupo de restauración Umaimon Group (Ah-Un, Umaimon), ya que sabía que iban a montar un par de restaurantes consagrados a la gastronomía de su país.
La ficharon y el resultado es Gyojasang Korean Kitchen & Bar, con dos establecimientos homónimos que llevan su firma. "Servimos cocina coreana auténtica, original, tradicional -explica Kim-, como la que podrías probar en Seúl o Busan. Barbacoa, arroces y platos para compartir que hacemos un poco menos picantes para adaptarse al paladar barcelonés".
Espacio moderno
La cocina es clásica, pero el espacio, con aspecto de taberna, es moderno. Neones, televisiones, K-Pop sonando en el hilo musical... Y una parrilla integrada en cada mesa donde el cliente se hace la carne a su gusto (¡los cortes de 'wagyu' son sensacionales!). Otros 'must' del restaurante son el pollo frito, que resulta adictivo, la tortilla de 'kimchi' con queso y el 'gimbap', una especie de 'sushi rolls' de ternera marinada con arroz morado, zanahoria, pepino, rábano encurtido, tortilla dulce y pastel de pescado envuelto en alga 'nori'.
Para beber, 'somaek', mezcla de un chupito de licor de arroz ('soju') y cerveza ('maek'), un trago muy popular en Corea del Sur. Hay muchos y sorprendentes sabores de 'soju': de manzana y mango, de yogur, de arándano, de cítricos...
Breve diccionario de platos coreanos
Y ya que Kim fue profesora, le pedimos que nos aleccione sobre algunos de los platos más icónicos de la gastronomía coreana que se pueden probar en Gyojasang. Y ella, a modo de brevísimo diccionario, nos propone estos:
'Bibimbap': arroz hervido que se mezcla en una olla con verduras como zanahoria, calabacín, espinacas, brotes de soja, nabo y, a veces, 'kimchi'. Al calentarse, el arroz queda más crujiente. Todo ello se adereza con 'bulgogi', una salsa a base de soja, azúcar, ajo, jengibre...
KFC: siglas de Korean Fried Chicken. Es decir, pollo frito. La carne se marina con ajo, sal y pimienta molida durante un día en la nevera. Al sacarla del frigorífico, se le pone polvo de mantequilla, se hacen bolas con ella y se rebozan con harina de maíz. Acto seguido, se fríen. Al emplatar se le echa sésamo por encima y una salsa que varía: puede ser dulce y picante, de ajo con soja y perejil, de miel y cítricos...
'Kimchi Jeon'. Es un panqueque o tortilla de 'kimchi' que se hace con huevo, harina coreana y 'kimchi' en una plancha. A veces integra queso. En Gyojasang se sirve con una salsa de soja ligeramente picante.
Suscríbete para seguir leyendo
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
- Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada