Restaurante Gyojasang: la barbacoa coreana y la profesora de Busan que se convirtió en chef en Barcelona

Curioso fenómeno el del K-pop en nuestro país: se ha puesto tan de moda que grupos como Blackpink son capaces de llenar sin esfuerzo estadios como el Olímpic. Curioso fenómeno porque antes de su irrupción en las 'playlists' de los fans patrios casi no existía cultura de la música asiática. Así que, siguiendo esta lógica-sin-lógica, cabe esperar que su gastronomía tenga un 'boom' tan fantástico porque su riqueza, sabor y variedad dan para que suene la música (coreana, por supuesto) mientras degustas una tortilla de 'kimchi' o un pollo frito. Eso es lo que sucede en Gyojasang Korean Kitchen & Bar, con sendos locales en las calles de Mallorca y Aragó abiertos en primavera de este 2025.

Gyojasang Korean Kitchen & Bar Mallorca, 182, y Aragó, 238. Barcelona Tf.: 93.832.65.94 y 93.244.80.64 gyojasang.com/es Precio medio (sin bebidas): 25-30 €

El local de la calle de Aragó propone platos típicos de Corea del Sur y el de Mallorca le añade barbacoa. Visitamos este último, donde charlamos con la cocinera que los ha puesto en marcha, Mya Kim. Nacida en Busan, era profesora en su país y, en un viaje a Barcelona en 2019 para aprender castellano, se enamoró de la ciudad hasta el punto de dejarlo todo para instalarse en la capital catalana. "Estuve un año y me gustó mucho a pesar de que me tocó vivir la pandemia", recuerda.

Como era buena cocinera, se buscó la vida en los fogones del restaurante coreano La Picnic. Cinco años pasó allí antes de ofrecerse al grupo de restauración Umaimon Group (Ah-Un, Umaimon), ya que sabía que iban a montar un par de restaurantes consagrados a la gastronomía de su país.

Las mesas del restaurante coreano Gyojasang integran una parrilla. / Roger Alsina

La ficharon y el resultado es Gyojasang Korean Kitchen & Bar, con dos establecimientos homónimos que llevan su firma. "Servimos cocina coreana auténtica, original, tradicional -explica Kim-, como la que podrías probar en Seúl o Busan. Barbacoa, arroces y platos para compartir que hacemos un poco menos picantes para adaptarse al paladar barcelonés".

Espacio moderno

La cocina es clásica, pero el espacio, con aspecto de taberna, es moderno. Neones, televisiones, K-Pop sonando en el hilo musical... Y una parrilla integrada en cada mesa donde el cliente se hace la carne a su gusto (¡los cortes de 'wagyu' son sensacionales!). Otros 'must' del restaurante son el pollo frito, que resulta adictivo, la tortilla de 'kimchi' con queso y el 'gimbap', una especie de 'sushi rolls' de ternera marinada con arroz morado, zanahoria, pepino, rábano encurtido, tortilla dulce y pastel de pescado envuelto en alga 'nori'.

'Gimbap' de ternera del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

Para beber, 'somaek', mezcla de un chupito de licor de arroz ('soju') y cerveza ('maek'), un trago muy popular en Corea del Sur. Hay muchos y sorprendentes sabores de 'soju': de manzana y mango, de yogur, de arándano, de cítricos...

Breve diccionario de platos coreanos

Y ya que Kim fue profesora, le pedimos que nos aleccione sobre algunos de los platos más icónicos de la gastronomía coreana que se pueden probar en Gyojasang. Y ella, a modo de brevísimo diccionario, nos propone estos:

'Bibimbap': arroz hervido que se mezcla en una olla con verduras como zanahoria, calabacín, espinacas, brotes de soja, nabo y, a veces, 'kimchi'. Al calentarse, el arroz queda más crujiente. Todo ello se adereza con 'bulgogi', una salsa a base de soja, azúcar, ajo, jengibre...

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

KFC: siglas de Korean Fried Chicken. Es decir, pollo frito. La carne se marina con ajo, sal y pimienta molida durante un día en la nevera. Al sacarla del frigorífico, se le pone polvo de mantequilla, se hacen bolas con ella y se rebozan con harina de maíz. Acto seguido, se fríen. Al emplatar se le echa sésamo por encima y una salsa que varía: puede ser dulce y picante, de ajo con soja y perejil, de miel y cítricos...

'Kimchi Jeon'. Es un panqueque o tortilla de 'kimchi' que se hace con huevo, harina coreana y 'kimchi' en una plancha. A veces integra queso. En Gyojasang se sirve con una salsa de soja ligeramente picante.