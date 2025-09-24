La Cort del Mos: cocineros que buscan en recetarios medievales para construir la cocina de hoy

La Cort del Mos es un nombre raro que reúne varias ideas: el espacio destinado al ganado, la comitiva del rey, la porción de comida que cabe en un mordisco. Me gusta ese pase del purín al terciopelo porque las cocinas no son altas ni bajas, aunque sí la actitud de quien las despliega.

La Cort es la casa de Jeffrey Ruiz y de Helena Termes en la callecita de Mal Pas de Palamós y lo irrefutable es que la pareja da buenos pasos.

Helena, de Figueres (1995), es pastelera y Jeffrey Ruiz, de Badalona (1992), es cocinero, profesionales en la treintena que tras trabajar en casas nobles, del Motel Empordà a Via Veneto y El Celler de Can Roca, han decidido la independencia, también en busca de un estilo. Se conocieron en el Perelada Resort con Paco Pérez y en abril de 2025 La Cort abría la boca en un local sencillo.

La Cort del Mos Mal Pas, 3. Palamós Tf: 872.411.832 Precio medio (sin vino): 50 €

Saben de técnicas y refinamiento, decididos a mostrarse al mundo con mayor desnudez pero sin renunciar al rico equipaje.

La 'royal' de pato del Empordà con cigalitas peladas es deudora del aprendizaje y tiene aportaciones de las citadas casas y es como si armaran un puzle de la herencia reciente. Hígados de pato y pollo y todas las partes del ánade metidas en un rulo y mojado con el caldo de las carcasas. He aquí el plato del rey.

La 'royal' de pato del Empordà de La Cort del Mos. / Pau Arenós

Y he aquí el plato del pueblo: la 'coca de recapte', con milhojas caramelizado, pimiento, cebolla, 'recuit' de Pauet, milenrama de Futami Hidenori y boquerones, según la fórmula de la abuela de Jeffrey, también llamada Helena, así como la otra es María, quien inspira las ancas de rana. Igualmente, Helena aporta sus abuelas al diálogo gastro: Mercè y Pilar.

Endeudados con la memoria, conversan con mujeres mayores de Palamós en busca de respuestas, ya que ellos son unos recién llegados. Dicen: «Preguntamos qué comían y era el resultado de un trueque. ‘Yo tengo pollo’. ‘Yo tengo pescado’».

Sándwich de oreja con tartar de gambas de La Cort del Mos. / Pau Arenós

De esa forma natural nació el mar y montaña. Sería interesante que las señoras les prestaran recetas y ellos las adaptaran en busca de la conservación del saber.

Vamos a por el mar y montaña: el sándwich de oreja (un trabajo endiablado: escaldar, confitar, prensar, laminar, planchar en la sartén) con tartar de gambas y sus corales. Un 'must' o, para que nos entendamos, obligatorio. Peligro con la humedad, que puede reblandecer el papiro.

La crema catalana con leche de almendra de La Cort del Mos. / Pau Arenós

Desde el comienzo de la sesión, Jeffrey y Helena explican el compromiso con el 'Llibre de Sent Soví', el recetario madre de la cocina catalana, del siglo XIV.

Sé que la aplicación del 'Sent Soví' es un suicidio porque el paladar es otro, de manera que quiero saber de qué modo lo usan: «Algunas técnicas y de forma indirecta». ¿Hay una renuncia a los ingredientes llegados de América? Claro que no: ya he señalado el pimiento. En Barcelona, el restaurante La Sosenga despliega una filosofía similar. En ambos, 'Sent Soví' en dosis homeopáticas.

En los postres, Helena prepara una crema catalana con leche de almendra a la manera medieval y con naranja y el resultado es óptimo. En el tramo final, el contundente e imprescindible 'torrixuixo', relleno de crema, el hijo de una torrija y un 'xuixo'.

Uno de los dos comedores de La Cort del Mos. / Pau Arenós

Volvamos a las ancas de rana, con salsa de fricandó y mini zanahorias encurtidas: me agrada que el batracio, que proviene de Francia, saque la patita porque somos tan exquisitos que hemos olvidado la comida saltarina. Habría que mejorar la fritura de los muslitos.

De un brinco, a otro plato con ingrediente esquivo: las crestas confitadas con 'espardenyes', un mar y montaña inédito.

La entrada de La Cort del Mos, en Palamós. / Pau Arenós

Nuevo impulso, ahora, hacia el arroz de L’Estany de Pals, variedad baronet, con gambas y galeras y una sosenga, sofrito del 'Sent Soví', sin tomate, claro.

Dos pases más en este relato desordenado: la croqueta de manzana de Girona con 'botifarra del perol' de la carnicería Seli, en Torroella (quieren aprender a elaborar embutidos con Toni Vilà).

Y fin de la crónica con el cóctel de gambas, una mirada renovadora que también encontré en Villa Más, interesados los jóvenes chefs por Viejolandia.

En su adaptación, un círculo con gamba blanca y melocotones de Mas Molla (ídem en Villa Más), ron y salsa rosa hecha con las cabezas de los crustáceos y, en medio, un licuado de lechuga, amargo porque incluye el tronco.

La Cort del Mos o la armonía y el cruce entre el conocimiento antiguo y el nuevo.