Si la factura es de 80 € por persona, ¿por qué los pequeños engaños?

Demasiadas veces, la picaresca en la restauración se acepta como una molestia consolidada e inevitable.

Parten los restauradores con una ventaja: quien se sienta quiere celebrar y no meterse en peleas. Si el plus no es un escándalo, la gente paga y a otra cosa. Y eso en el caso de que se revisen los tíquets. Es conveniente hacerlo, así como recordar que las ilegalidades no son bienvenidas. Los errores suelen ser en beneficio de los propietarios.

Prohibiciones claras que se vulneran a diario: los precios tienen que estar a la vista, de manera que los fuera de carta hay que cantarlos con euros; los precios deben de incluir el IVA, una circunstancia que algunos aún olvidan mezquinamente; el agua del grifo no se cobra (¿la ley incluye la ósmosis, que aparece con tarifa de botella con precinto?); las aceiteras están prohibidas, sustituidas por recipientes no rellenables.

Esta es una práctica habitual en sitios populares en los que parece que la exigencia está a la altura de los precios, y no: las trampas baratas tampoco son aceptables. He visto aceiteras con líquidos de un color inexistente en el ‘pantone’.

Algunos datáfonos ya expulsan recibos con una propina sugerida. En España, la propina es voluntaria y las cutreces de los empresarios no las deben solventar los clientes. Hay tiras con una carita triste o una sonriente según el tanto por ciento que aconsejan dejar. Me parece una coacción. Qué bonita la solidaridad a cuenta del otro.

Recientemente, he pagado una factura de 80 euros por persona –cada vez más habituales, oh, desgracia, en el segmento medio– en la que incluyeron un servicio no solicitado: pan y aperitivos.

La cantidad extra era ridícula, 3,50 euros por comensal, si bien es una pillería que suma para la casa unos cientos de euros anuales en ingresos. Es el gesto, no el monto para el bolsillo del pagador.

Si alguien deja en la mesa un producto que no aparece en la comanda, el gasto corre a cargo del restaurante. ¿Beneficia la trapacería de baja intensidad al establecimiento? No. Comí bien, con algún que otro error; no obstante, me planteo el recomendarlo.

El pan es alimento de espabilados. Aparecen paneras no pedidas, que alguien lanza mirando hacia otro lado. En el Dvisi de Palamós –próximamente, en la crónica de Cata Mayor– han encontrado una solución vistosa y honesta. Al sentarse, además de las cartas, el comensal recibe un papel con la oferta panarra, tradicional, cereales y aceitunas/nueces, y su precio, entre 6 y 6,50 euros: ‘pa rodó’ de 180 gramos de Triticum y aceite argudell de Pasito a pasito. Lo abren a cuartos sin romperlo del todo, un corte cada vez más frecuente.

¿Por qué algunos maquinan pequeños engaños que llevan al desprestigio? La hostelería que sobrevivirá será la de luz y datáfonos.