Los mejores restaurantes nuevos para entrar en otoño con buen gusto

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos (y nuevos) restaurantes de Barcelona en los que entrar con buen gusto en otoño. Con toda la información sobre cada uno de ellos.
Casa Fiero
Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.
Fukamura
Daisuke Fukamura ha remodelado su restaurante hasta dejarlo irreconocible: ahora es un precioso espacio de madera donde despliega el arte del 'nigiri' en una barra íntima para 6 personas. Así de bien se come en Fumakura.
Cohete Disco Bar
El espacio ubicado en la Diagonal forma parte del concepto Cohete, que también incluye en la planta baja el restaurante de cocina internacional Jardín y otra discoteca llamada G Spot. En el piso de arriba puedes cenar platillos asiáticos y acabar bailando hasta las tantas: se llama Cohete Disco Bar.
Ultrapaninos Marín
Esta bocadillería que elabora sus panes, embutidos, salsas... viene a ser un complemento de Ultramarinos Marín, que ha convertido su brasa y su plancha en un punto central de la gastronomía barcelonesa. Son muy buenos los bocatas (de mortadela, frankfurts, 'focaccias'...) de Ultrapaninos Marín.
Fish Bar
Hace una década que los hermanos Mani y Majid Alam presentaron un clásico británico en versión gurmet. En el número 240 calle de Balmes, donde en el 2016 abrieron el segundo The Fish & Chips Shop, han lanzado este nuevo proyecto. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque es también un cambio de idea, o un avance. «Después de diez años haciendo 'fish & chips' queremos ir más allá», dice Mani. Inspirados en el Kødbyens Fiskebar de Copenhague, amplían el catálogo marino. Esto es lo que se puede probar en Fish Bar.
Lora
El establecimiento del Hotel SLS Barcelona,en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Esto es lo que se puede comer en Lora.
Tapas Lobito
El nuevo establecimiento de los Porxos d'En Xifré i de Vidal Quadras propone una original mezcla de bocados japoneses y españoles: igual puedes probar unas gambas al ajillo que 'sushi'. Así es Tapas Lobito.
Mundial Bar
Grup Confiteria reabre el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. "Intentamos teletransportar al cliente en el tiempo", dicen en Mundial Bar.
La Mafia Mexicana
Como si fuera la oferta de Marlon Brando en 'El Padrino', es obligatorio probar los bocados callejeros de este sencillo restaurante cerca del Hospital Clínic llamado La Mafia Mexicana.
Fonda Balmes
Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio en Fonda Balmes.
Mama Gorda
Los hermanos argentinos Marcos, Leo y Diego Amico y el italiano Simone Nizi elaboran platos potentes y rompedores, muchos de ellos pasados por la brasa. Esta es la cocina 'free style' y cañera, que huye de las etiquetas, de Mama Gorda.
Maldita Barra
La veinteañera Ana de Espona soñaba con emprender y montó un restaurante que incluso acoge clases de yoga. Ofrece desde el desayuno hasta los cócteles más allá de la cena en un local junto al paseo de Gràcia donde monta todo tipo de actividades. Te contamos aquí la amplia oferta gastronómica de Maldita Barra.
