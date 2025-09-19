Si quieres disfrutar del finde y de la playa, toma nota de estos 3 chiringuitos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varios de los platos del chiringuito Punta Roca (Castelldefels)

Varios de los platos del chiringuito Punta Roca (Castelldefels) / Grupo Tibu-Ron

Ferran Imedio

Ferran Imedio

El verano se resiste a desaparecer, así que una buena manera de apurar sus últimos coletazos es ir a la playa y disfrutar del buen tiempo con la arena bajo los pies y un buen plato sobre la mesa. En estos tres chiringuitos de Barcelona, Badalona y Castelldefels podrás hacerlo este mismo fin de semana.

BeGay (Barcelona)

Tapas, bocadillos, 'poke bowls', bocados 'tex mex', platos de bistró, propuestas veganas, vinos, cócteles... Todo esto (y algo más) es lo que sirven en este chiringuito LGBT 'friendly' en el que no faltan las tumbonas ni una terraza cubierta sobre la arena. Está en la playa de la Mar Bella y puedes ir hasta finales de octubre.

La Donzella, en Badalona.

La Donzella, en Badalona. / La Donzella

Xiringuito Donzella Platja (Badalona)

Un multiespacio a pie de la playa de Badalona (paseo Marítim de Badalona) que abrió en 1929 y que, casi un siglo después, tiene restaurante, chiringuito, salón interior, club de playa, casetas y terraza 'chill out'. Logró un solete Repsol en 2022 en la categoría de terrazas y heladerías asequibles, divertidos y con encanto. El chiringuito, que sirve cocina marinera a base de pescados, arroces y carnes, además de sugerencias del día, abre todos los fines de semana el año.

Punta Roca (Castelldefels)

Este espacio de aire balinés en pleno Mediterráneo (está en la cala de Port Ginesta, al final del paseo marítimo de Castelldefels) combina en su carta lo local y lo viajado, lo mundano y lo gastronómico. En esta crónica te contamos mejor qué puedes comer, con los pies en la arena, en Punta Roca.

