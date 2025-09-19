Los hermanos Colombo venden su parte de Can Pizza a una sociedad de inversión

La etapa de los hermanos Stefano y Max Colombo en Can Pizza ha llegado a su fin. Lo que comenzó hace 10 años siendo "una pequeña pizzería montada entre amigos" en El Prat de Llobregat (la fundaron con Lolo Vuoturni e Isaac Aliaga) se convirtió en un éxito al cabo de una década que se ha traducido en 10 locales. "Ha ido mucho mejor de lo que imaginábamos", comenta Stefano en conversación con este diario.

La sociedad de inversión Abordador Capital, con sede en Luxemburgo y oficinas en Madrid y Barcelona, ha comprado las acciones de los gemelos. "La oferta era muy buena y tenemos otros frentes abiertos en los que queremos enfocarnos. Era el momento de vender", admite el chef.

Ahora se van a centrar en sus otros negocios: Xemei, que lleva ya 20 años en marcha; Bar Súper; Bar Brutal; una empresa de productos italianos y pizzas para supermercados y un par de restaurantes que abrirán antes de la próxima primavera (uno en Barcelona y otro en Venecia). "No podemos decir qué irán", sonríe.

La nueva propiedad, con el objetivo de la expansión

La pizzería Frankie Gallo Cha Cha Cha también había sido suya pero vendieron su parte durante la pandemia para mantener vivo el resto de sus establecimientos en unos momentos que fueron críticos para el sector. "Algo teníamos que sacrificar para seguir adelante...". Nada que ver con la venta que han realizado estos días.

Ahora, la nueva propiedad, que cuenta con Reyes Giménez como CEO, pretende expandir la marca Can Pizza más allá de Barcelona, Madrid y Eivissa, donde está presente en la actualidad. Lo hará con la ayuda de Vuoturni y Aliaga, que seguirán unos meses más en el grupo. De momento, han comprado varios locales, y uno de ellos se inaugurará en la capital catalana antes de final de año.